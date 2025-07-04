Modern tarım tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için teknik ekiple saha çalışması yürüttüklerini belirten Kızılkaya, "Muş Ovası Sulama Projesi başlamış bulunmakta. Bu yıl üreticiden 380 bin ton şeker pancarı elde etmeyi düşünüyoruz. Bu şeker pancarından da 18 bin ton melas, yaklaşık 120 bin ton küspe ve 43 bin 660 ton da şeker üretimi planlıyoruz. Bugüne kadar çiftçiye 250 milyon lira avans verdik" dedi.