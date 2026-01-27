Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Muş'ta 'iglo'da çay ve çiğ köfte keyfi

        Muş'ta 'iglo'da çay ve çiğ köfte keyfi

        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kardan mekan yapıp çay, kahve ve sıcak süt satmaya başladı. Kardan yapıya 'Otantik İglo Cafe Muş' adını veren Alak, burada müşterilerine yoğurduğu çiğ köfteyi de ikram ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta 'Otantik İglo Cafe'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Muş'ta bir esnaf, çileyi eğlenceye dönüştürdü.

        Kültür Mahallesi'nde çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kar kalınlığının 50 santimetre olduğu kent merkezinde kardan mekan yapıp, içecek satmaya başladı.

        Masa ve sandalye yerleştirdiği kardan yapıya 'Otantik İglo Cafe Muş' adını veren Alak, burada müşterilerine çay, kahve ve sıcak sütün yanı sıra yoğurduğu çiğ köfteyi de ikram ediyor.

        REKLAM

        "İÇERİSİNİ MAĞARA ŞEKLİNDE OYDUM"

        Yılmaz Alak, kardan yapıyı 10 günde yalnız başına yaptığını anlatarak, "Kürek yardımıyla karı sıkıştırdım. İçerisini mağara şeklinde oydum. Müşterilerime özel bir hizmet sunabilmek, dikkatlerini çekebilmek için içeride çiğ köfte yoğurup, ikram etmeye başladım" dedi.

        Emir Mehmet Fırat ise "Bu kahvehane çok güzel. İşletmeci ağabeyimiz kardan mini bir kahvehane yaparak, içerisinde biz müşterilerine çiğ köfte ikram ediyor. Emeklerine sağlık. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 24 Ocak 2026 (Suriye'de Ateşkes Uzatılacak Mı?)

        Ukrayna için üçlü diplomasi. Donald Trump protestoları destekledi. Kızılelma seri üretim testini geçti. Seyehat harcamalarında %35 artış. Yabancıya konut satışı düştü. Diploma davası için iptal talebine ret. "ABD Suriye'deki askerlerini çekecek" Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir. İçişleri'nd...
        #Otantik İglo Cafe Muş
        #iglo
        #muş
        #çay ocağı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!