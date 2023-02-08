Ekmek pişiren kadınlardan Şükran Özkılıç ise "Bu tandırı depremzedeler için yaktık. Sıcak ekmek yapıyoruz. Ekmekleri deprem bölgesine göndereceğiz" dedi. Hayriye Sevinç de "Depremzedeler için tandırı yakıyoruz. Herkes oraya yardım yapıyor ama tandır ekmeği de olsun dedik. Bizim de katkımız olsun. Bu ekmek geç bayatlıyor. Onun için pişiriyoruz. Allah depremzedelerin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.