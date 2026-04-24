Muş'un zirveleri ters lalelerle renklendi

Merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinin 1800 rakımlı zirvelerinde ters laleler açtı. Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters laleler doğayı kırmızıya boyadı.

Yılda sadece 15-20 gün süreyle canlılığını koruyabilen bu endemik türü görmek isteyenler, 1800 rakımlı zirveye çıkmanın mücadelesini verdi. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, 2 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla en güzel kareyi yakalamak için birbirleriyle yarışan ziyaretçiler, bölgedeki görsel şölenin büyüleyici olduğunu ifade etti.

TRABZON VE SAMSUN'DAN TERS LALELER İÇİN MUŞ'A GELDİLER

Ters laleleri görebilmek için Trabzon'dan Muş'a gelen Murat Bal, "Trabzon'dan Muş'a sırf ters laleleri görebilmek için geldim. Çok zorlu bir yoldan gelip, 1800 rakımdaki lalelerin yanına tırmandık. Ters laleler yılda sadece 15 gün açıyor" dedi.

Samsun'dan geldiğini söyleyen Serdar Zorlu ise "Yılda sadece 15 gün boyunca canlılığını koruyan ters lalelerin güzelliği için Samsun'dan geldik. Zorlu bir yoldu. 1800 rakıma tırmandık. Sonuç olarak gelip gördük. Çok güzel, herkesin görmesini isterim. Bunlar bir değer, bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Aynı zamanda çok iyi korunuyorlar. Koparılmasının 700 bin TL cezası var" diye konuştu.

GÖRÜNMESİ GEREKEN EŞSİZ BİTKİLERDEN BİR TANESİ

Yüksek rakımda ters lalelerin eşsiz güzelliğine tanık olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşe Sayılgan şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla birlikte ters laleleri görebilmek için 1800 rakımlı dağa tırmandık. Burada ağlayan gelin olarak bilenen ters lalelerin eşsiz yapıya sahip güzelliğine tanık olduk. Gerçekten korunmaya değer bir bitki. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten gelip görünmesi gereken eşsiz bitkilerden bir tanesi diyebiliriz."

"MUŞ'TA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Muş'ta yaşamasına rağmen yıllar sonra ilk defa ters lalelerin güzelliğine şahit olduğunu belirten Ömer Özkan, "Yıllardır Muş'ta yaşıyorum. Ters lalelerin Muş'ta olduğunu bile bilmiyordum. Sadece Hakkari yöresine özgü diye biliyordum. Muş'ta olduğunu duyunca arkadaşlarla birlikte ziyaret etmeye geldik. Geldiğimizde karşılaştığımız manzara beni çok etkiledi. Çünkü adeta ziyaretçi akınına uğramış durumda. Yalnız sadece fotoğraf çekinmekle kalıyorlar. Koparılmasının cezası 700 bin TL. Bu durum bir yandan beni mutlu etti. Çünkü endemik bir bitki. Bu kadar iyi bir şekilde korunması, aslında olması gereken bu" diye konuştu.

#resim#1362127#

DENETİMLER SIKLAŞTI

Ziyaretçi yoğunluğu üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede önlem aldı. Endemik çiçeklerin koparılmasını ve zarar görmesini engellemek için devriye gezen ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye'de koruma altında bulunan ters laleleri koparmanın veya zarar vermenin cezası 2026 yılı itibarıyla 700 bin TL.