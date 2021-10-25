Musa Eroğlu'nun acı günü

Musa Eroğlu’nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fatma Eroğlu’nun cenazesi yarın memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
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