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Musa Eroğlu'nun acı günü

Türk halk müziği sanatçısı Mura Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu 72 yaşında hayatını kaybetti

Musa Eroğlu'nun acı günü - Magazin haberleri
DHA

Musa Eroğlu’nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatma Eroğlu’nun cenazesi yarın memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

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