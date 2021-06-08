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Müsilaj temizleme seferberliği öncesi hazırlıklar tamamlandı

Marmara Denizi'ni vuran müsilajın temizlenmesiyle ilgili seferberlik bugün başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatılıyor. Bakan Kurum seferberlikle ilgili yaptığı açıklamada, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadelerini kullandı.

Müsilaj temizliği için seferberlik - Haberler
Müsilaj temizliği için seferberlik!
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DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılışını yapacağı Büyük Deniz Temizliği Seferberliği Caddebostan Sahili'nden başlıyor. Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katılacak.

DHA'nın haberine göre, çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek veriyor. Hakan Ural, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ, Ender Saraç, Nurtuğba Namlı, Aslı Hünel, Mehmet Yalçınkaya'nın törene katılması bekleniyor.

Tören öncesi sahilde son hazırlıklar tamamlandı. Dalgıçlar denize girerek, çalışmalarını tamamladı. Su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan da denizin içinde çekim yaptı. Tören öncesi temizlik çalışmalarını yapacak olan teknelerde kıyıya getirildi.

Ekipler deniz üzerindeki müsilajın temizlenmesi sondaj cihazlarını hazırladı. Hazırlıklarını tamamlayan dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan, "Evsel atıkları göremezsiniz ama bütün denizlerimizde bir plastik kirliliği var zaten. Onları fiziksel olarak göremezsiniz. Besin tuzları ve bu atıklar, arıtılmadan bırakıldığı zaman bunlar da artıyor. Olay bu zaten. Pandemi döneminde insanlar biliyorsunuz evlerinde kaldılar, daha çok besin tükettiler. Bunun sonucu da bu. Aşağıda 1.5 metre kadar görüş var" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DENİZ TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadelerini kullandı. Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz."

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