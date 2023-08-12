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        Haberler Dünya Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü yapacağı yer belli oldu: İtalya!

        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü yapacağı yer belli oldu: İtalya!

        Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında gerçekleşmesi beklenen kafes dövüşünün ne zaman yapılacağı birçok insan tarafından merak ediliyor. Haziran ayında sosyal medya liderleri üzerinden başlayan kapışmaya dair yeni açıklamalar geldi. Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü hakkında detaylar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 10:44
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        MUSK DÖVÜŞ İÇİN İTALYA'YI GÖSTERDİ

        Elon Musk kısa bir süre önce attığı tweette “Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera kadrajındaki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar” dedi.

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        DÖVÜŞ KOLEZYUM'DA MI YAPILACAK?

        Yine paylaştığı başka bir gönderide gladyatörlere değindi. Bu paylaşımı gören birçok kişinin aklına Roma'nın Antik Kolezyum'u geldi. Kolezyum karşılaşmanın yapılması için planlanan yer olarak daha önce de gündeme gelmişti.

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        ELON MUSK VE MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜYLE İLGİLİ EN SON NELER YAŞANDI?

        Geçtiğimiz Pazar, öğleden sonra Zuckerberg kendi platformu Threads üzerinden yaptığı açıklamada karşılaşmaya hazır olduğunu ve Musk kendisine ilk meydan okuduğunda dövüş için 26 Ağustos'u önerdiğini açıkladı. Ancak henüz onaylanmamıştı.

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        X VE META ÜZERİNDEN CANLI YAYINLANACAK

        Elon Musk ise dövüşün X üzerinden canlı yayınlanacağını ve tüm gelirin gaziler için hayır kurumlarına gideceğini duyurdu. Ancak Zuckerberg'in bu şartlara pek sıcak bakmadığı duyuruldu.

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        Bunun üzerine Zuckerberg, Musk'ın mücadeleyi X'te yayınlama önerisine yanıt olarak Threads'e şunları yazdı "Hayır işleri için para toplayabilecek daha güvenilir bir platform kullanmamız gerekmez mi?"

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        HENÜZ NET BİR GELİŞME YOK

        Aslında Zuckerberg ve Musk'ın sosyal medya paylaşımları ötesinde karşılaşmanın gerçekleşeceğine dair henüz somut bir veri yok.

        Kaynak: Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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