Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera 500, Barış Alper 100. maçına çıktı - Galatasaray Haberleri

        Muslera 500, Barış Alper 100. maçına çıktı

        Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpteki 500. maçına çıktı. Barış Alper Yılmaz ise 100. kez Galatasaray formasını sırtına geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muslera 500, Barış Alper 100. maçına çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

        Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.

        Galatasaray'ın en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncusu olan Muslera, 402. kez Süper Lig maçında görev aldı. Uruguaylı kalecinin 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakası bulunuyor.

        Galatasaray Kulübü, Muslera'nın 500. resmi maçına özel tasarlanan tişörtleri maç öncesi satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya bu tişört ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında Muslera'ya özel çıkarılan tişörtü giydi.

        Maç öncesindeki seremonide Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, günün anısına Uruguaylı kaleciye plaket takdim etti.

        Sarı-kırmızılı takımda 3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz ise 72. Süper Lig maçında ter döktü. Barış Alper, ayrıca 9 Türkiye Kupası, 19 Avrupa kupası maçında forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır atık kurallarına uymayana yaptırım
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?