Muslera, imza gününde taraftarla buluştu!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, imza gününde taraftarla buluştu
Giriş: 19.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:35
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.
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İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.
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İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.