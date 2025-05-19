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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera, imza gününde taraftarla buluştu! - Galatasaray Haberleri

        Muslera, imza gününde taraftarla buluştu!

        Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, imza gününde taraftarla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:35
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        Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.

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        İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.

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        İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.

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        Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

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