Muslera Türk futbol tarihine geçmenin eşiğinde!
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da Fernando Muslera, takımıyla bir rekora daha imza atmak üzere. Türkiye'de 17 kupa kazanan Uruguaylı file bekçisi, bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa kupa sayısını 19'a yükseltecek. Bu sayı ile birlikte Muslera, Bülent Korkmaz'ın (18) rekorunu geçerek Türkiye'de forma giyerek en çok kupa kazanmış futbolcu olacak.
14 yıl önce İtalya'dan Galatasaray'a gelen, uzun kariyerine sayısız rekor sığdıran Fernando Muslera, tarihe geçmenin eşiğinde.
Uzun yıllardır kaleyi başarılı şekilde koruyan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da şimdiye kadar tam 17 kupa kazandı.
2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, kulübün 3 yıldızdan 5 yıldıza yükselmesine büyük katkı sağladı.
TARİHE GEÇEBİLİR
Şimdi gözünü hem Süper Lig şampiyonluğuna hem de Türkiye Kupası'na diken tecrübeli kaleci, bu sezon çifte zafer yaşarsa Türk futbol tarihinde en çok kupa kazanan oyuncu unvanını alacak.
Şu ana kadar 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa kazanan Uruguaylı efsane, toplamda 17 kupayla büyük bir başarıya imza attı. Ancak onun hedefinde Bülent Korkmaz'ın 18 kupalık rekorunu geçmek var.
Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, kariyeri boyunca 8 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak toplam 18 kupa kazanmıştı.
Muslera ise bu sezon hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşarsa, 19 kupayla bu rekoru egale edecek ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıracak.
Sezon sonunda futbolu bırakmayı ve Uruguay'a dönmeyi düşünen Muslera, kariyerinin son deminde bu başarıya imza atarak veda etmek istiyor.
Ülkesinde bir spor kompleksine yatırım yapan Muslera, bir süre önce eşyalarını da Uruguay'a göndermeye başlamıştı.