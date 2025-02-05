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        Haberler Gündem Güncel Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü | Son dakika haberleri

        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:34
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        Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Eylemde evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğlunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan isteyen Koçhan, "Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Oğlum dönün, yolunuz yol değil. Gelin teslim olun, kaçacak yeriniz kalmadı. Yeter artık, versinler çocuklarımızı. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 yıldır ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz" dedi.

        Oğlu Osman için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, sizin için buradayız. Yaz, kış demeden çocuklarımız için burada eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocukları kandırdılar, dağa çıkardılar. Hepsi çocuktu" diye konuştu.

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