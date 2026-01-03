Muşlu yerel sanatçı, kışın ölüme terk edilen at ve eşeklere sahip çıkıyor

Kent merkezine bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan ancak kış mevsiminde kaderine terk edilen sahipsiz at ve eşeklere sahip çıkıyor.

Yıllardır besicilikle uğraşan ve hayvan sevgisiyle tanınan Elarslan, boş vakitlerinde sokak sokak gezerek sahipsiz at ve eşekleri tespit ediyor.

Kendisine ulaşan ihbarları da değerlendiren Elarslan, hayvanları ahırına getiriyor. 10 koyununun bulunduğu ahırı ikiye bölen Elarslan, sahipsiz at ve eşeklerin beslenme ve bakımı üstleniyor.

ŞARKI DA SÖYLÜYOR

Allah rızası için hayvanlara sahip çıktığını belirten Elarslan, boş vakitlerinde onlara şarkı da söylüyor.

Elarslan, "Yaz mevsiminde maalesef bu hayvanları çeşitli işlerde çalıştırıyorlar. Kış mevsiminde yem pahalı olunca, işleri bitince de dışarı salıyorlar. Allah rızası için şehrin neresi olursa olsun fark etmeksizin nerede bir sahipsiz hayvan görsem, getirip bakıyorum. Kendi gücüme göre 10 tane koyunum var. Ahırımın geri kalan kısmına elimden geldiğince sahipsiz hayvanları dolduruyorum. Komşulardan hayvanları beslemek için birer torba destek amaçlı saman istiyorum. Sağ olsunlar köylüler, komşular ilgisiz kalmıyorlar" dedi.