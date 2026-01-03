Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Muşlu yerel sanatçı, kışın ölüme terk edilen at ve eşeklere sahip çıkıyor

        Muşlu yerel sanatçı, kışın ölüme terk edilen at ve eşeklere sahip çıkıyor

        Muğlu yerel sanatçı Önder Elaraslan (55), yazın çeşitli işlerde çalıştırılan kışınsa kaderine terk edilen at ve eşekleri sokak sokak gezip, tespit ettikten sonra ahırına getirerek sahip çıkıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın ölüme terk edilen at ve eşeklere sahip çıkıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kent merkezine bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan ancak kış mevsiminde kaderine terk edilen sahipsiz at ve eşeklere sahip çıkıyor.

        Yıllardır besicilikle uğraşan ve hayvan sevgisiyle tanınan Elarslan, boş vakitlerinde sokak sokak gezerek sahipsiz at ve eşekleri tespit ediyor.

        Kendisine ulaşan ihbarları da değerlendiren Elarslan, hayvanları ahırına getiriyor. 10 koyununun bulunduğu ahırı ikiye bölen Elarslan, sahipsiz at ve eşeklerin beslenme ve bakımı üstleniyor.

        REKLAM

        ŞARKI DA SÖYLÜYOR

        Allah rızası için hayvanlara sahip çıktığını belirten Elarslan, boş vakitlerinde onlara şarkı da söylüyor.

        Elarslan, "Yaz mevsiminde maalesef bu hayvanları çeşitli işlerde çalıştırıyorlar. Kış mevsiminde yem pahalı olunca, işleri bitince de dışarı salıyorlar. Allah rızası için şehrin neresi olursa olsun fark etmeksizin nerede bir sahipsiz hayvan görsem, getirip bakıyorum. Kendi gücüme göre 10 tane koyunum var. Ahırımın geri kalan kısmına elimden geldiğince sahipsiz hayvanları dolduruyorum. Komşulardan hayvanları beslemek için birer torba destek amaçlı saman istiyorum. Sağ olsunlar köylüler, komşular ilgisiz kalmıyorlar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

        (DHA)- DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kişi, üst geçitten araçlara kartopu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeledi. Darp anları, cep telefonuyla görüntülendi.

        #Önder Elaraslan
        #muş
        #ölüme terk edilen at ve eşekler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi