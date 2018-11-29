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"Müslüm" filmi gişe rakamları belli oldu! "Müslüm" kaç kişi tarafından izlendi?

Arabesk müziğin usta sanatçılarından Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin konu alındığı "Müslüm" filmi gişe rakamlarında rekor kırdı. Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Zerrin Tekindor gibi başarılı isimleri bulunduran "Müslüm" filmi, vizyona girdiği günden beri seyirci tarafından büyük bir ilgi ile karşılaştı. Peki, "Müslüm" kaç kişi tarafından izlendi?

29.11.2018 - 16:29 | Güncelleme:

Vizyona girdiği günden itibaren kurgusu ve başarılı oyunculuklarıyla seyirciden tam not almayı başaran "Müslüm" filmi yeni bir rekora imza attı. "Müslüm" filmi şu ana kadar gerçekleştirdiği gişe rakamlarıyla 2018 yılının en çok izlenen filmi oldu ve 1989 yılından itibaren günümüze kadar vizyona giren filmler arasında en çok izlenen 8. film oldu.  Peki, "Müslüm" kaç kişi tarafından izlendi? İşte filme dair detaylar...

MÜSLÜM FİLMİ REKOR KIRDI!

Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" filmi, bir ayda 5 milyon 56 bin izleyiciye ulaştı. Film, tüm zamanların en çok izlenen filmler sıralamasında da 8'inci sıraya yükseldi. Film sanatçının şöhrete kavuştuğu Adana'da 158 bin 664 kişi tarafından izlendi. Sanatçının memleketi Şanlıurfa illere göre izlenme sayısında 28. oldu. Film, Şanlıurfa'da 42 bin 647 kişilik gişe yaptı.

GÜNCEL GİŞE RAKAMLARI

1Müslüm26.10.18CGV Mars D.64355.075.892 TL367.95867.473.255 TL5.056.550
2Deliler Fatih'in Fermanı23.11.18CGV Mars D.28712.151.363 TL163.3672.151.363 TL163.367
3Çakallarla Dans 508.11.18CJ Entertainment Turkey38331.854.245 TL140.41014.829.365 TL1.148.358
4Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları16.11.18Warner Bros.30821.738.041 TL102.9416.442.830 TL385.999
5Grinç23.11.18UIP27711.442.770 TL98.5161.442.770 TL98.516
6Rafadan Tayfa Dehliz Macerası26.10.18CGV Mars D.32451.065.948 TL80.90616.464.077 TL1.310.668
7Bizi Hatırla23.11.18CJ Entertainment Turkey38611.118.371 TL80.1101.118.371 TL80.110
8Bohemian Rhapsody02.11.18TME Films944896.986 TL50.0786.864.154 TL401.804
9Koyver Gitsin16.11.18Derin Film172540.392 TL45.0951.933.802 TL161.252
10Yol Arkadaşım 212.10.18CJ Entertainment Turkey1497548.348 TL40.45429.223.810 TL2.291.259
11Her Şey Seninle Güzel16.11.18CGV Mars D.2012291.414 TL19.2931.573.407 TL113.479
12Prenses ve Ejderha16.11.18Bir Film91298.073 TL6.975438.336 TL32.582
13İyi Oyun02.11.18CGV Mars D.36451.358 TL4.3512.222.345 TL169.444
14Cinderella09.11.18CGV Mars D.31337.029 TL2.568740.359 TL50.016
15Climax02.11.18Başka Sinema24432.101 TL2.541373.752 TL28.131
16Put Şeylere23.11.18Bir Film21131.806 TL1.94031.806 TL1.940
17Cin Tepesi16.11.18Bir Film28221.524 TL1.828122.643 TL9.734
18Dul Kadınlar16.11.18TME Films17224.881 TL1.232265.093 TL17.065
19Overlord Operasyonu09.11.18UIP13316.998 TL1.145990.152 TL64.711
20Muhtemel Aşk23.11.18Filmartı16110.419 TL88910.419 TL889

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