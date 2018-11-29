Vizyona girdiği günden itibaren kurgusu ve başarılı oyunculuklarıyla seyirciden tam not almayı başaran "Müslüm" filmi yeni bir rekora imza attı. "Müslüm" filmi şu ana kadar gerçekleştirdiği gişe rakamlarıyla 2018 yılının en çok izlenen filmi oldu ve 1989 yılından itibaren günümüze kadar vizyona giren filmler arasında en çok izlenen 8. film oldu. Peki, "Müslüm" kaç kişi tarafından izlendi? İşte filme dair detaylar...

MÜSLÜM FİLMİ REKOR KIRDI!

Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" filmi, bir ayda 5 milyon 56 bin izleyiciye ulaştı. Film, tüm zamanların en çok izlenen filmler sıralamasında da 8'inci sıraya yükseldi. Film sanatçının şöhrete kavuştuğu Adana'da 158 bin 664 kişi tarafından izlendi. Sanatçının memleketi Şanlıurfa illere göre izlenme sayısında 28. oldu. Film, Şanlıurfa'da 42 bin 647 kişilik gişe yaptı.

GÜNCEL GİŞE RAKAMLARI

1 Müslüm 26.10.18 CGV Mars D. 643 5 5.075.892 TL 367.958 67.473.255 TL 5.056.550 2 Deliler Fatih'in Fermanı 23.11.18 CGV Mars D. 287 1 2.151.363 TL 163.367 2.151.363 TL 163.367 3 Çakallarla Dans 5 08.11.18 CJ Entertainment Turkey 383 3 1.854.245 TL 140.410 14.829.365 TL 1.148.358 4 Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları 16.11.18 Warner Bros. 308 2 1.738.041 TL 102.941 6.442.830 TL 385.999 5 Grinç 23.11.18 UIP 277 1 1.442.770 TL 98.516 1.442.770 TL 98.516 6 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası 26.10.18 CGV Mars D. 324 5 1.065.948 TL 80.906 16.464.077 TL 1.310.668 7 Bizi Hatırla 23.11.18 CJ Entertainment Turkey 386 1 1.118.371 TL 80.110 1.118.371 TL 80.110 8 Bohemian Rhapsody 02.11.18 TME Films 94 4 896.986 TL 50.078 6.864.154 TL 401.804 9 Koyver Gitsin 16.11.18 Derin Film 17 2 540.392 TL 45.095 1.933.802 TL 161.252 10 Yol Arkadaşım 2 12.10.18 CJ Entertainment Turkey 149 7 548.348 TL 40.454 29.223.810 TL 2.291.259 11 Her Şey Seninle Güzel 16.11.18 CGV Mars D. 201 2 291.414 TL 19.293 1.573.407 TL 113.479 12 Prenses ve Ejderha 16.11.18 Bir Film 91 2 98.073 TL 6.975 438.336 TL 32.582 13 İyi Oyun 02.11.18 CGV Mars D. 36 4 51.358 TL 4.351 2.222.345 TL 169.444 14 Cinderella 09.11.18 CGV Mars D. 31 3 37.029 TL 2.568 740.359 TL 50.016 15 Climax 02.11.18 Başka Sinema 24 4 32.101 TL 2.541 373.752 TL 28.131 16 Put Şeylere 23.11.18 Bir Film 21 1 31.806 TL 1.940 31.806 TL 1.940 17 Cin Tepesi 16.11.18 Bir Film 28 2 21.524 TL 1.828 122.643 TL 9.734 18 Dul Kadınlar 16.11.18 TME Films 17 2 24.881 TL 1.232 265.093 TL 17.065 19 Overlord Operasyonu 09.11.18 UIP 13 3 16.998 TL 1.145 990.152 TL 64.711 20 Muhtemel Aşk 23.11.18 Filmartı 16 1 10.419 TL 889 10.419 TL 889

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