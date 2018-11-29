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Vizyona girdiği günden itibaren kurgusu ve başarılı oyunculuklarıyla seyirciden tam not almayı başaran "Müslüm" filmi yeni bir rekora imza attı. "Müslüm" filmi şu ana kadar gerçekleştirdiği gişe rakamlarıyla 2018 yılının en çok izlenen filmi oldu ve 1989 yılından itibaren günümüze kadar vizyona giren filmler arasında en çok izlenen 8. film oldu. Peki, "Müslüm" kaç kişi tarafından izlendi? İşte filme dair detaylar...
MÜSLÜM FİLMİ REKOR KIRDI!
Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" filmi, bir ayda 5 milyon 56 bin izleyiciye ulaştı. Film, tüm zamanların en çok izlenen filmler sıralamasında da 8'inci sıraya yükseldi. Film sanatçının şöhrete kavuştuğu Adana'da 158 bin 664 kişi tarafından izlendi. Sanatçının memleketi Şanlıurfa illere göre izlenme sayısında 28. oldu. Film, Şanlıurfa'da 42 bin 647 kişilik gişe yaptı.
GÜNCEL GİŞE RAKAMLARI
|1
|Müslüm
|26.10.18
|CGV Mars D.
|643
|5
|5.075.892 TL
|367.958
|67.473.255 TL
|5.056.550
|2
|Deliler Fatih'in Fermanı
|23.11.18
|CGV Mars D.
|287
|1
|2.151.363 TL
|163.367
|2.151.363 TL
|163.367
|3
|Çakallarla Dans 5
|08.11.18
|CJ Entertainment Turkey
|383
|3
|1.854.245 TL
|140.410
|14.829.365 TL
|1.148.358
|4
|Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları
|16.11.18
|Warner Bros.
|308
|2
|1.738.041 TL
|102.941
|6.442.830 TL
|385.999
|5
|Grinç
|23.11.18
|UIP
|277
|1
|1.442.770 TL
|98.516
|1.442.770 TL
|98.516
|6
|Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
|26.10.18
|CGV Mars D.
|324
|5
|1.065.948 TL
|80.906
|16.464.077 TL
|1.310.668
|7
|Bizi Hatırla
|23.11.18
|CJ Entertainment Turkey
|386
|1
|1.118.371 TL
|80.110
|1.118.371 TL
|80.110
|8
|Bohemian Rhapsody
|02.11.18
|TME Films
|94
|4
|896.986 TL
|50.078
|6.864.154 TL
|401.804
|9
|Koyver Gitsin
|16.11.18
|Derin Film
|17
|2
|540.392 TL
|45.095
|1.933.802 TL
|161.252
|10
|Yol Arkadaşım 2
|12.10.18
|CJ Entertainment Turkey
|149
|7
|548.348 TL
|40.454
|29.223.810 TL
|2.291.259
|11
|Her Şey Seninle Güzel
|16.11.18
|CGV Mars D.
|201
|2
|291.414 TL
|19.293
|1.573.407 TL
|113.479
|12
|Prenses ve Ejderha
|16.11.18
|Bir Film
|91
|2
|98.073 TL
|6.975
|438.336 TL
|32.582
|13
|İyi Oyun
|02.11.18
|CGV Mars D.
|36
|4
|51.358 TL
|4.351
|2.222.345 TL
|169.444
|14
|Cinderella
|09.11.18
|CGV Mars D.
|31
|3
|37.029 TL
|2.568
|740.359 TL
|50.016
|15
|Climax
|02.11.18
|Başka Sinema
|24
|4
|32.101 TL
|2.541
|373.752 TL
|28.131
|16
|Put Şeylere
|23.11.18
|Bir Film
|21
|1
|31.806 TL
|1.940
|31.806 TL
|1.940
|17
|Cin Tepesi
|16.11.18
|Bir Film
|28
|2
|21.524 TL
|1.828
|122.643 TL
|9.734
|18
|Dul Kadınlar
|16.11.18
|TME Films
|17
|2
|24.881 TL
|1.232
|265.093 TL
|17.065
|19
|Overlord Operasyonu
|09.11.18
|UIP
|13
|3
|16.998 TL
|1.145
|990.152 TL
|64.711
|20
|Muhtemel Aşk
|23.11.18
|Filmartı
|16
|1
|10.419 TL
|889
|10.419 TL
|889
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