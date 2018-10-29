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Oğluna dua eden baba, "Oğlumla gurur duyuyorum. Kurban olduğum Allah oğluma Müslüm Baba'yı oynamayı nasip etti. Kötü günlerimiz geride kaldı Allah oğlumdan razı olsun. Artık hamallık yapmıyorum, onunla çalışıyorum. Biri bana gelip bu olanları söylese inanmazdım. Filmi ilk izlediğimizde en küçük kardeşi de olmak üzere hepimiz ağladık. Sanki filmde Şahin'i değil Müslüm Baba'yı izledik. Müslüm Baba'nın da babası benim gibi hamalmış." dedi.