'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci, '2. Sayfa' programına konuk oldu. 17 yaşındaki Şahin Kendirci 'Hayatta çok kayıplar verdim, filmdeki ağlama sahnelerinde onları düşünerek gerçekten ağladım' dedi.
Müslüm filminin çekimleri hakkında konuşan Şahin Kendirci, şunları anlattı:
Aileme bakmam gerektiği için okula ara verdim ama açıktan devam ediyorum. İyi ki böyle bir ailem var. Yarışmadan sonra çok büyük acı yaşadık.
Dayıma kız istemeye giderken anneannem, dedem ve dayım kaza geçirdi ve hepsi hayatını kaybetti. Herkes beni yarışmaya çıktığım için çok mutlu zannediyor ama ben çok acı yaşadım. Geçen sene de öz amcamı kalp krizinden kaybettim.
Meyve veren ağaç taşlanır derler ya ben o taşa da kurban olurum. Filmde ağlama sahnesi olduğunda ölen akrabalarımı düşünüyordum. Filmde tüm ağlama sahnelerindeki gözyaşlarım gerçek.
"FİLME HAZIRLANIRKEN AİLEM BANA MÜSLÜM DİYE SESLENİRDİ"
Mersin halkının kendisini tavsiye etmesiyle keşfedildiğini anlatan Şahin Kendirci, "Beni yönetmenim keşfetti. Yönetmenin Adana'ya gelerek 'Müslüm' filmdeki bu rolü kim oynayabilir diye sormuş, herkes beni önermiş. Sonra sahne aldığım yere gelerek bana projeyi anlattı ben de kabul ettim. Senaryoyu elime aldığımda bütün kitabı ezberledim. Filme hazırlanırken de ailem bana hep Müslüm diye seslendi." dedi.
"MUHTEREM NUR, MÜSLÜM GÜRSES'İN SAZINI HEDİYE ETTİ"
Programa katıldığı sazın hikayesini anlatan Şahin Kendirci, "Muhterem Nur beni gördüğünde 'Müslüm'e çok benziyorsun' dedi. Sonra da Müslüm Baba'ya 17 yaşında Limoncu Ali'nin hediye ettiği püsküllü sazı bana hediye etti." ifadelerini kullandı.
ŞAHİN KENDİRCİ'NİN BABASI DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Oğlunu bir an bile yalnız bırakmayan Şahin Kendirci'nin babası, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.
Oğluna dua eden baba, "Oğlumla gurur duyuyorum. Kurban olduğum Allah oğluma Müslüm Baba'yı oynamayı nasip etti. Kötü günlerimiz geride kaldı Allah oğlumdan razı olsun. Artık hamallık yapmıyorum, onunla çalışıyorum. Biri bana gelip bu olanları söylese inanmazdım. Filmi ilk izlediğimizde en küçük kardeşi de olmak üzere hepimiz ağladık. Sanki filmde Şahin'i değil Müslüm Baba'yı izledik. Müslüm Baba'nın da babası benim gibi hamalmış." dedi.
ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?
Şahin Kendirci 19 Nisan 2001'de dünyaya geldi. 2001 yılında dünyaya gelen Şahin Kendirci henüz 17 yaşında.
Adana'da dünyaya gelen Şahin Kendirci ile ilgili en çok sorulan sorular arasında ise genç yetenek Şahin Kendirci'nin aslen nereli olduğu var. Peki; Şahin Kendirci nereli?
Şahin Kendirci aslen Şanlıurfalıdır.
Müslüm filmi ile adını yeniden Türkiye duyuran Şahin Kendirci ilk sinema deneyimini ise "Bana Bir Masal Anlat" filminde yaşadı.
Şahin Kendirci, Burak Aksak'ın yazıp yönettiği filminde "Tamirci Çırağı" rolü ile yer almıştır.
Şahin Kendirci son olarak Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırmıştır.
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