Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek

28.11.2018 - 08:24 | Güncelleme:

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, gözündeki rahatsızlıktan dolayı Murat Öncel'e tedavi oldu. Nur, 'Müslüm' filmini bir kez daha izleyeceğini söyledi

  • 1 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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    Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Muhterem Nur, gözündeki rahatsızlıktan dolayı tedavi oldu. 

  • 2 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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    Öncel'in gözündeki rahatsızlığında önemli bir durum olmadığı söylemesiyle rahat bir nefes alan Nur, 'Müslüm' filmini bir kez daha izleyeceğini söyledi. 

  • 3 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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    Muhterem Nur, "Filmi izlemiştim gala gecesi ama yaşadığım heyecandan dolayı kendimi verememiştim. Bu yüzden bir kez daha izleyeceğim" dedi. 

  • 4 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 5 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 7 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 11 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 13 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 14 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 16 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 17 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 18 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 19 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 20 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 21 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 22 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 23 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 24 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 25 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 26 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 27 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 28 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 29 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 30 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 31 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 32 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 33 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 34 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 35 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 36 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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  • 37 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek - Magazin haberleri
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