Muhterem Nur 'Müslüm'ü bir kez daha izleyecek

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, gözündeki rahatsızlıktan dolayı Murat Öncel'e tedavi oldu. Nur, 'Müslüm' filmini bir kez daha izleyeceğini söyledi