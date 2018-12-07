Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir taraftar derneğinin açılışına katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Cengiz, Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yanıt verirken bildiriye ilişkin de konuştu.

"Fikret Orman'ın konuşmalarını dinleyince hepimiz birbirimize şok içerisinde baktık. Sahada ölümüne mücadele etsek de saha dışında doğruluktan yanayız." diyen Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiriyi kimin yazdığı hala açıklanmadı. 'Ben yaptım oldu' demekle bu işler olmaz. Bu hareket bir Anadolu kulübüne de yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik."

KARARDAN GERİ DÖNÜŞ YOK!

Galatasaray Başkanı Cengiz, geçen günlerde alınan Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararının da arkasında olduklarını belirtti. Cengiz, "Bildiriyi kimin yazdığı hala açıklanmadı. 'Ben yaptım oldu' demekle bu işler olmaz. Bu hareket bir Anadolu kulübüne de yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik."

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