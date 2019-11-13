Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV ve Youtube kanalında canlı yayına konuk olurken çok ilginç bir olay yaşandı.

GSTV reklama gittiği esnada Youtube'daki yayın devam ederken Cengiz ve programdakiler yayında olduklarının farkında olmadan konuşmaya devam ettiler. Bu esnada Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu?, Hangi kanallar yayını veriyormuş? Yusuf abi 'İmza toplasınlar desin' diyor" gibi sözleri canlı yayına yansıdı.

"ŞAKA YAPIYORSUN"

Yetkililer hemen sonrasında bu durumu fark ederken tepkileri de yayına yansıdı. Cengiz'in yayında olduklarını anlaşılmasına tepkisi "Şaka yapıyorsun" oldu.

Galatasaraylı taraftarlar da başkan çıktığı yayında böyle bir hata yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak kanala tepki gösterdiler.