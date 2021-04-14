Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün yaptığı açıklamalar Sarı-Kırmızılı camiada camiada tepkilere neden oldu. Başkanın Türkiye Futbol Federasyonu’na “İyi niyetli” demesi muhalefet ve taraftarı kızdırırken, “Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar” ifadeleri Florya’da soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.

Başkanın bu sözleri futbolcuları kızdırdı. Futbolcular antrenman öncesinde bir araya gelerek Cengiz'in açıklamalarından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdiler. Ancak takımdaki oyuncuların antrenmana çıkmamak gibi bir tutum sergilemeyi düşünmedikleri öğrenildi. "Haysiyet ve şeref" laflarına içerleyen sarı-kırmızılı oyuncular, Başkan Cengiz’in geri adım atmasını bekliyor...

Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ise yönetim kanadından TFF ve MHK nezdinde açıklama beklerken, başkanın oyunculara sert ifadeler kullanmasının yanlış olduğu görüşünde...

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün GS TV'de yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Profesyonelce bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."