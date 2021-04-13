"TİYATRO, KURGU BU!"

Boş kaldığımda dinlenmeye geçiyorum. Daha çok Galatasaray maçlarını izliyorum. Diğer takım maçlarını izlemem. Ancak başkan olduğumda diğer takım maçlarını da izlemeye başladım. Ancak Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Tiyatroyu insan görüyor. Kurgu. Tiyatro bir eserdir. Orada toplumsal bir mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro, komedi. Aşmış o. Önceden yazılmış ama sanki bir yerel organizasyon. Büyük takımların karşısında diğer takımlar gol attığında sonucu tahmin ediyorum. Aynı sıkıntıyı beynimde yaşadıktan sonra bir de görsel olarak yaşamak insanı rahatsız ediyor. Rakiplere hiçbir zaman haksızlık etmem. Camialara her zaman saygı duymak gerekir. Özellikle Türkiye için renklere aşığız.

"ALİ PALABIYIK'A ASLA KIZMAM!"

Şimdi başka bir grup oluştu. VAR ve saha hakemi. Herkes nasıl yan hakemi belirliyor. Şimdi de ortadaki hakemle VAR hakemi yardımlaşıyor. Çok tehlikeli bir gelişme var. Kerem'in Karabük maçında yere düşüp penaltı kazanılması ve daha sonra iptali- Hakem çok kararlı. Ali Palabıyık penaltıyı veriyor ve kırmızı kartı çıkarıyor. Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla kurala aykırı olarak kararı iptal ediyor. Bir yüz gramlık ters bir rüzgar bile, hafifçe dokunması bile, Ali Palabıyık net olarak gördüm diyor. Bir temas var. "Açıklıkla gördüm" diyor. Kerem çok hızlı bir çocuk. O dokunma onu uçurur. Biz de kameraya bakalım. Kendimizi Suat Arslanboğa'nın yerine koyalım. Sen bunu nasıl yorumlarsın? Zemin mi kötü. Adam üç kâğıtçı biri de değil. Bazıları bunu yapıyor. Biz bunu şiddetle reddederiz. Kendini toparlamaya çalışıyor; ama toparlayamıyor. Ali Palabıyık'a asla kızamam. Görüyor, kararını veriyor. Kendini asıl hakem gören Suat Arslanboğa "Gel bak diyor, kendisi düşüyor" diyor.

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE MAÇLARINA DA VERSİNLER"

Hakem dahil hiçbir Karagümrüklü oyuncu da itiraz etmiyor. Burada kurallara aykırı bir şekilde Suat Arslanboğa, böyle bir karar verdiriyor. Bastırarak söylediği "Hakem hayatın biter" diye baskı yapıyor. Sıcağı sıcağına söylüyorum. Açıklama yaparlarsa bütün konuşmaları canlı yayına versinler. Sadece bizim maça değil, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını da versinler. Açık açık göstersinler. Koca bir kent ayağa kalkıyor. Onlara da saygı gösteririm. Bana kişisel düşmanlığın olabilir ama sen toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Sen şövalye, dürüst ve sipahi olacaksın.

"VAR'IN MÜDAHALE ETMEMESİ LAZIM"

"Buradan bütün hakemlere söylüyorum. VAR'a gidin ama VAR'ın esiri olmayın. Toplum, Covid'den oturmaktan, maddi durumdan çok gergin. Bu toplumu germeyin. Toplumu düşünün. Toplumu düşünürken kararınızı lehimize vermeyin. Ama Allah aşkına şunu yapmayın. Biz Ulenberg'e kızdık, demek veriyordu. Bunu yapmasın dedik. Yazılı metin gönderdik. Ulenberg mentördür, hakemlere destek olmak için var. Yargıda bulunmak için orada değildir. Kişisel antipatimiz de yok. Türk futbolu için de elinden geleni yapıyor. Uilenberg, UEFA'nın Danışma Merkezi'nde gibi. Kerem'in pozisyonunda VAR'a uyuyor. VAR'ın müdahale etmemesi lazım. Bu adamı cinler mi uçurdu. Koşan adama dokunduğunda uçar. Kaleciye bak, elini bile kaldırmıyor. Buna VAR'ın kararı doğru diyor, buna da çok şaşırdım."

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YEDLIN'İN SAKATLANMASI

"Bunu da sordum. 'Lens'in kasıtlı bir hareketi yok, öbürü ayağını uzatıyor' denildi. Profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Vuruyor, Yedlin'in ayağını uzattığını da görüyor. Olamaz böyle bir şey, şut çekiyorsunuz belki ayağınız çukura düşecek. Duayen hakem heyetinin kararı doğal bir hareket, yerçekimi hareketi.

ZİYA ERDAL (SİVASSPOR) VE ONYEKURU'NUN POZİSYONU

"Hakem Ali Şansalan. VAR'da Ali Palabıyık.. Ali Şansalan 'Doğal akış diye hareket yapıyor' Hareketi yapan arkadaş da Ziya. Tribüne 6 hareketi çeken arkadaşımız, hatırladım."

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GAZİANTEP MAÇINDAKİ POZİSYONU

"İrfan Can Kahveci'nin dün akşam yaptığı hareketi kimse görmedi. Ne orta hakem, ne yardımcı hakem, ne de VAR gördü. Allah'tan bir perde iniyor ve görmüyorlar. İroniyi anladınız mı? (Ziya Erdal- Onyekuru'nun pozisyonu) Nasıl kansızlık? Duyduklarımla hareket ediyorum, bundan sonra orta hakemlere değil VAR'a bakın. Daha başka şeyler söylerim olmaz. VAR konuşmaları neden yararlanmıyor. VAR odasına telefon sokan var mı? Kısa mesaj atan var mı?"

DIAGNE'NİN BEŞİKTAŞ MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMESİ

"Hakem Cüneyt Çakır. Diagne ayağını çekiyor. Darbenin geldiği yer ile arkadaşın kafasını tuttuğu yer farklı. Farkı çok iyi anlıyorum ve biliyorum. Çok ağır konuşurum. Güzel laflar ettiğim gibi güzel de ağır konuşurum. Etmek istemiyorum. Anlayan anlar."

"BİR VAR ORGANI OLUŞTU"

"Nasıl TFF yönetim kurulu, Tahkim Kurulu, MHK var. MHK içinde bir VAR organı oluştu. Artık maçların neticesini bunlar belirliyor. Sona doğru daha da artacak. Bu tartışmalara girmek istemezdim. Şu anda VAR hakemliği yardımcısı ve teknik heyet dahil, 3 kişiler, bazen 4 kişi olabiliyor. VAR hakemleri çimlerdeki hakemlerden daha etkili hale geliyor. Tahkim Kurulu gibi bir VAR kurulu oluşuyor, giderek de kemikleşiyor. Hakem yorumcularının buna dikkat etmesini istiyorum."

"İNSANLARA YAZIK OLUR"

Suat Arslanboğa'yı bir de hakemlikten aldılar sanırım. Beşiktaş lehine bir hata yapmış. O pozisyon VAR'da izletilmemiş. İzletmesi lazım. Geri alındıysa. Takımımla ilgili o kadar çok şey var ki; bakmadım. Sinirim bozulsun istemiyorum. Futbol bir şölen. İnsanı sıkıntılardan kurtaran bir şov ve bir gönül işi. Bunu sıkıntı işi yaparsanız, insanlara yazık olur. Allah korusun insanları kanser edersiniz.

"ŞENER'E YUMRUK ATILIYOR"

"Hatayspor maçında Şener'e yapılan müdahalede inanın utanırım. Hatayspor maçında Kamara, Şener’e yumruk atıyor. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, yumruğu görüyor ve VAR ile konuşuyor. Siz nasıl bu kadar kötü insanlarsınız? Bizde bir ahlaki erozyon var. Eve kapanmayla Covid ile birlikte bir sınav. Takım lehine yapılan hatayı tölara ediyorsa ona da yazıklar olsun. Dürüstlük size yapılan hatayı da doğru değerlendirmektir. Bize de yapılmışsa karşı çıkmak gerekiyor. Allah müstahaklarını versin. Adamlar o kadar rahat ki."

"KIRMIZILAR RAHAT ÇIKIYOR"

"Galatasaray'ın maçları 10 kişi tamamlayamaması yeni mi? Değil. İddaa oynayanlar bile bize kızıyor, 'Niye kaybettik' diye. 50 lira, 100 lira kaybettiler diye. Hakemler de biliyor ki, önce bize küfrediyorlar. O yüzden çok rahat kırmızı, sarı kart çıkarıyorlar. O kadar futürsuzlar ki. Bir başkan, 'Sizde Divan Kurulu oluyor, 20 kişiden 19 kişi size eleştiri yapıyor, 1 kişi de ortaya konuşuyor' demişti. Ben de ona, 'Sizde de 20 kişinin 20'si sizi övüyor. Ben de bunu anlamıyorum' demiştim."

"SERDAR TATLI FANATİK BİR TARAFTAR!"

"Uilenberg son yayıncı kuruluşta bir programa katılmıştı. Özellikle, 'FIFA, VAR kuralını değiştirdi' demişti. Babel'in bana göre omuz hizası, Cenk Tosun'a çarpan pozisyon birbirinin aynısı. Orada 'Koltuk altı üzeri penaltı değil. Ama onun altı dirsek altı, kol. Penaltı. Daha Cenk'i de görmemiştim. Dediler ki koltuk altından biraz aşağısı. Hangi cetvelle ölçtünüz. Devreye yine kim girdi. VAR'daki Suat Arslanboğa... Verilmiş golü iptal ettirdi. Sevgili deyince bana uyarı geldi. Benim ne MHK ne TFF ile sorunum var. MHK görevini yapmıyor. Bununla ilgili bana görev vermeyeceklerse vermesinler. Serdar Tatlı'yı da biliyorum. Fanatik bir taraftar olduğunu da biliyorum. Rakip takımın taraftarı da olabilir. Ama kararları etkiliyorsa yazıklar olsun. Bu MHK'nın hakemlere söz geçireceğine de inanmıyorum."