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        Mustafa Dalcı'dan prim iddialarına cevap

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, prim iddialarına cevap verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 00:00 Güncelleme: 24.12.2024 - 00:00
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        Mustafa Dalcı'dan prim iddialarına cevap!
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        PRİM İDDİASINA CEVAP

        Dalcı, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligde geçen hafta Beşiktaş maçını kazanmalarının ardından bazı oyuncuların primlerin verilmediği gerekçesiyle sakatlıklarını bahane edip müsabakaya çıkmadığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

        Oyuncularının sakatlıkları nedeniyle forma giyemediğini aktaran Dalcı, şöyle konuştu:

        "Bugüne kadar bizlerle beraber olan değerli oyuncularımız sakatlıklarından dolayı bugün maalesef aramızda değillerdi ama sosyal medyada haberler duyduk. Dolayısıyla onların hak ve hukuklarını korumak adına böyle bir açıklama yapmak durumundayız. Bugün Yusuf Sarı, Ali Yavuz, Manev ve Nabil gibi oyuncularımız aramızda değildi çünkü gerçekten sağlık anlamında bugünkü mücadelede oynama şansları yoktu."

        "HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

        Takımın son dönemde ciddi çıkış içerisinde olduğunu dile getiren Dalcı, "Özellikle savunma ve hücum opsiyonlarını sahada doğru şekilde uygulayan oyuncularımızı gördüğümüzde gerçekten hoca olarak mutlu oluyoruz. Dolayısıyla hak edilmiş bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kulüp doktoru Timur Ekiz de sakatlığı bulunan oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Kaleci Deniz Eren Dönmezer'in karşılaşmanın 52. dakikasında sakatlandığını anımsatan Ekiz, "Deniz'i bilinç bulanıklığı ve tansiyonda hafif düşüklük nedeniyle ambulansla hastaneye sevk ettik. Tetkikler yapıldı, güzel haberler bekliyoruz." dedi.

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