        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mustafa Denizli'den Galatasaray eleştirisi: Oyunda ciddi bir gerileme var - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli'den Galatasaray eleştirisi: Oyunda ciddi bir gerileme var

        HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların son haftalarda oyun olarak düşüş yaşadığını belirten Denizli, "Üç maçta Galatasaray'da oyun anlamında ciddi bir gerileme var. Galatasaray son 3 maçında gerçek görüntüsünden çok uzak bir futbol oynuyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 23:21 Güncelleme:
        "Oyunda ciddi bir gerileme var"

        Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, sarı-kırmızılıların performansını 'Dakika 90' programında değerlendirdi.

        Galatasaray'ın son haftalardaki düşüşüne dikkat çeken Denizli, "Galatasaray’ın üretkenliği Trabzon ve Göztepe maçlarında hiç yoktu. Bu üç maçta Galatasaray’da oyun anlamında ciddi bir gerileme var" dedi.

        "GERÇEK GÖRÜNTÜSÜNDEN ÇOK UZAK"

        Kocaelispor'un Galatasaray'dan daha fazla pozisyona girdiğinin altını çizen Mustafa Denizli, "Kocaelispor maçı özellikle ikinci yarıda kazanılabilirdi. Bu akşam Galatasaray’ın kaçırdığı net bir gol pozisyonunu söyleyebilir misin? Kocaelispor’un da direkten dönen bir topu var. Takımların kalan maçlarının artık bir önemi yok, sen ne oynayacaksın? Galatasaray son 3 maçında gerçek görüntüsünden çok uzak bir futbol oynuyor." ifadelerini kullandı.

        "OSIMHEN G.SARAY'IN DEĞİL, LİGİN BELİRLEYİCİSİ"

        Son olarak Osimhen'in eksikliğinin Galatasaray'da fazlasıyla hissedildiğini vurgulayan usta yorumcu, "Osimhen, Galatasaray’ın değil, ligin belirleyicisi. Bunu sadece onun bireysel performansına bağlayamayız. Osimhen’in yokluğu; çevresinde, sağında, solunda ve arkasında oynayanları da olumsuz etkileyen bir faktör." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kapısı açık olan toplu taşıma aracından düştü

        Adana'da bir kişi, toplu taşıma aracının açık kapısından düşerek ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        Kocaeli kabusu!
        Kocaeli kabusu!
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Başı olmayan beden bulundu!
        Başı olmayan beden bulundu!
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!