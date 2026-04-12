Mustafa Denizli'den Galatasaray eleştirisi: Oyunda ciddi bir gerileme var
HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların son haftalarda oyun olarak düşüş yaşadığını belirten Denizli, "Üç maçta Galatasaray'da oyun anlamında ciddi bir gerileme var. Galatasaray son 3 maçında gerçek görüntüsünden çok uzak bir futbol oynuyor." dedi.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, sarı-kırmızılıların performansını 'Dakika 90' programında değerlendirdi.
Galatasaray'ın son haftalardaki düşüşüne dikkat çeken Denizli, "Galatasaray’ın üretkenliği Trabzon ve Göztepe maçlarında hiç yoktu. Bu üç maçta Galatasaray’da oyun anlamında ciddi bir gerileme var" dedi.
"GERÇEK GÖRÜNTÜSÜNDEN ÇOK UZAK"
Kocaelispor'un Galatasaray'dan daha fazla pozisyona girdiğinin altını çizen Mustafa Denizli, "Kocaelispor maçı özellikle ikinci yarıda kazanılabilirdi. Bu akşam Galatasaray’ın kaçırdığı net bir gol pozisyonunu söyleyebilir misin? Kocaelispor’un da direkten dönen bir topu var. Takımların kalan maçlarının artık bir önemi yok, sen ne oynayacaksın? Galatasaray son 3 maçında gerçek görüntüsünden çok uzak bir futbol oynuyor." ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN G.SARAY'IN DEĞİL, LİGİN BELİRLEYİCİSİ"
Son olarak Osimhen'in eksikliğinin Galatasaray'da fazlasıyla hissedildiğini vurgulayan usta yorumcu, "Osimhen, Galatasaray’ın değil, ligin belirleyicisi. Bunu sadece onun bireysel performansına bağlayamayız. Osimhen’in yokluğu; çevresinde, sağında, solunda ve arkasında oynayanları da olumsuz etkileyen bir faktör." diye konuştu.