        Mustafa Denizli: Fenerbahçe bir tercihte bulunmalı!

        Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında Mustafa Denizli karşılaşmayı yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 23:19 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:35
        "Fenerbahçe bir tercihte bulunmalı!"
        Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu ve 2-0'lık skorla galibiyete ulaştı.

        HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Kocaelispor - Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "FENERBAHÇE BİR TERCİHTE BULUNMALI"

        "Fenerbahçe bir tercihte bulunmalı. Bu akşamki oyun gösterdi ki; Fenerbahçe deplasman maçlarına bu akşamki ilk 11 ile mi çıkmalı, yoksa ileride daha çabuk top yapan, daha hızlı atağa kalkan, rakip savunma arasında boşluk arayan ve bu koşuları yapan Kerem, Fred, Asensio, Nene gibi futbolcularla mı daha fazla üretir? Bunun tercihini yapmalı."

        "KANTE MÜTHİŞ HAYRANLIK DUYDUĞUM BİR FUTBOLCU

        "Kante, benim müthiş hayranlık duyduğum bir futbolcu. 'Fenerbahçe’nin birinci derecede Kante’ye ihtiyacı var mı?' dersen, bence yok. Fenerbahçe’nin daha fazla ihtiyaç duyduğu bölgeler var. İsmail dediğin futbolcu Türk Milli Takımı’nda oynuyor. Fred, Brezilya Milli Takımı’nda defalarca forma giymiş. Asensio, İspanya Milli Takımı’nda oynamış, Real Madrid görmüş bir futbolcu. Kante’nin futbolculuğunu tartışmak asla mümkün değil. Fransa’da, İngiltere’de, milli takımda kendini defalarca kanıtlamış bir isim."

