Mustafa Denizli: Fenerbahçe kendisinden çok uzak kaldı
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında 2 puan yitirdi. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı.
Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini yorumladı.
"Enteresan bir maç oldu, Fenerbahçelilerin neler hissettiğini anlayabiliyorum. Fenerbahçe, günlük yaşamlarından birçok fedakarlık yapan taraftarlarına galibiyet değilse de futbol sunmak mecburiyetinde. Fenerbahçe'nin taraftarlarını mutlu eden bir futbol anlayışı yok. Oynadığın futbol ile taraftalarını davet edersin."
"Bu orta sahayla dünyanın hiçbir takımının muvaffak olma şansı yok. Tadic, Fred ve Szymanski'nin hepsi sol ayaklı ve hepsi yetenek olarak birbirine çok yakın. Tadic ve Szymanski, bu ligin fizik kalitesinin çok gerisinde. Kayserispor'da sürekli oyuncuların olmaması büyük bir zaafiyet yaratır. Kayseri bu şartlara rağmen buradan puan çıkartıyorsa bunun sebebi; Kayseri'nin ortaya koyduğu mücadelenin dışında, Fenerbahçe'nin de kendisinden çok uzak kalmış olmasıdır."
"Fenerbahçe saha dizilişi 4-1-5 ve iki kişiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Sahanın en iyileri Fred ve Maximin'di. Rakip takımın kalecisinin iki asistiyle iki gol bulan Fenerbahçe'nin bir tane Gökhan gibi top kesen futbolcusu yok. Mert Müldür, bütün iyi niyetiyle mücadele ediyor ama onun ortaya koyacağı kalite bir yere kadar. Zaten sol ayağını hiç kullanamayan bir futbolcu. Diğer tarafta da çok çalışkan, rakiple mücadelede çoğunda galip gelen Osayi Samuel. Osayi'nin Fenerbahçe'ye geldiğinden beri Gökhan'ın kestiği top gibi top kestiği görüldü mü?"