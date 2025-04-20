Mustafa Denizli: Fenerbahçe kendisinden çok uzak kaldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini yorumladı.

"Enteresan bir maç oldu, Fenerbahçelilerin neler hissettiğini anlayabiliyorum. Fenerbahçe, günlük yaşamlarından birçok fedakarlık yapan taraftarlarına galibiyet değilse de futbol sunmak mecburiyetinde. Fenerbahçe'nin taraftarlarını mutlu eden bir futbol anlayışı yok. Oynadığın futbol ile taraftalarını davet edersin."

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Enteresan bir maç oldu, Fenerbahçelilerin neler hissettiğini anlayabiliyorum. Fenerbahçe'de bu yıl taraftarları mutlu eden bir futbol yok." pic.twitter.com/7tlFaVSGdp — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2025

"Bu orta sahayla dünyanın hiçbir takımının muvaffak olma şansı yok. Tadic, Fred ve Szymanski'nin hepsi sol ayaklı ve hepsi yetenek olarak birbirine çok yakın. Tadic ve Szymanski, bu ligin fizik kalitesinin çok gerisinde. Kayserispor'da sürekli oyuncuların olmaması büyük bir zaafiyet yaratır. Kayseri bu şartlara rağmen buradan puan çıkartıyorsa bunun sebebi; Kayseri'nin ortaya koyduğu mücadelenin dışında, Fenerbahçe'nin de kendisinden çok uzak kalmış olmasıdır."

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: "Bu orta sahayla dünyanın hiçbir takımının muvaffak olma şansı yok." pic.twitter.com/5V5xEbHgTQ — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2025

"Fenerbahçe saha dizilişi 4-1-5 ve iki kişiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Sahanın en iyileri Fred ve Maximin'di. Rakip takımın kalecisinin iki asistiyle iki gol bulan Fenerbahçe'nin bir tane Gökhan gibi top kesen futbolcusu yok. Mert Müldür, bütün iyi niyetiyle mücadele ediyor ama onun ortaya koyacağı kalite bir yere kadar. Zaten sol ayağını hiç kullanamayan bir futbolcu. Diğer tarafta da çok çalışkan, rakiple mücadelede çoğunda galip gelen Osayi Samuel. Osayi'nin Fenerbahçe'ye geldiğinden beri Gökhan'ın kestiği top gibi top kestiği görüldü mü?"