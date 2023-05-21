Mustafa Er: Çok üzgünüz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Ümraniyespor
ABONE OL

Mustafa Er: Çok üzgünüz

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Mustafa Er, bitime 3 hafta kala küme düştükleri için çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Mustafa Er: Çok üzgünüz
AA

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Er, "Son derece üzgünüz. Maalesef bize yakışmayacak oyunla bitirdik. Mücadele etmeden kaybetmek üzücü. Bunu kabullenemiyorum. Oyuncu grubunun tamamını bunun içine katamadık. Düşmemek için oynayan takım böyle mücadele edemez." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana takımdaki bazı sıkıntıları çözemediklerini vurgulayan Mustafa Er, "Burada herkesi inandırmak gerekiyor. Bu süreçte sözleşmesini feshedip giden ya da sakatım deyip oynamayanlar oldu. Belki üst üste 2 galibiyeti çıkarabilseydik... Maalesef olmadı. Camiadan özür diliyoruz. Bu şekilde olmamalıydı. Mücadele etmeden ve direnmeden teslim olmak yakışmıyor. Çok üzgünüz. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
FUTBOL Maçta ilk gol geldi!
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi! İşte 1. Lig'de play-off'a kalanlar ve küme düşenler
FUTBOL Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi!
Son dakika haberi Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!
FUTBOL Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOL İşte Güneş'in 11'i!
El Salvador'da futbol faciası: 12 ölü!
FUTBOL El Salvador'da futbol faciası: 12 ölü!
Ankaragücü - Ümraniyespor maçında ilginç anlar: Hem golden oldular hem penaltıdan!
FUTBOL Ankaragücü hem golden oldu hem penaltıdan!
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!
FUTBOL 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!
Augsburg Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Borussia Dortmund nasıl şampiyon olur?
FUTBOL Augsburg Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Fatih Terim'den, Arda Turan'a destek
FUTBOL Fatih Terim'den, Arda Turan'a destek
Futbolda UEFA ve ulusal lisans alan takımlar belli oldu
FUTBOL İşte UEFA ve ulusal lisansı alan kulüpler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.