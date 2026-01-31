Habertürk
        Mustafa Erhan Hekimoğlu: Herkes karakterini ortaya koydu - Beşiktaş Haberleri

        Mustafa Erhan Hekimoğlu: Herkes karakterini ortaya koydu

        Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, 2-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Herkes karakterini ortaya koydu" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 23:10 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:10
        "Herkes karakterini ortaya koydu"
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

        "HERKES KARAKTERİNİ ORTAYA KOYDU"

        Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Hekimoğlu, alınan galibiyetin değerini vurgulayarak, "Bizim için zor bir maçtı. Zor derken mücadeleci bir maçtı. Herkes karakterini, yüreğini ortaya koydu. Öyle oynadık ve sonunda 3 puanı aldık. Çok mutluyuz" dedi.

        "TEKNİK EKİP BİZE ÇOK GÜVENİYOR"

        Teknik ekibe de ayrı bir parantez açan genç oyuncu, kendisine duyulan güvenin performansına yansıdığını belirtti: "Ekibimiz çok iyi, bize çok güveniyorlar ve çok iyi çalıştırıyorlar. Kendimi hazır hissediyordum. Sergen Hoca da bana şans verdi. İyi mücadele ettik, böyle olunca takım 3 puanı alıyor" ifadelerini kullandı.

        SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

        Maçtaki görev tanımını da paylaşan Hekimoğlu, "Sergen Hoca bana 'ileride top tut, faul almaya çalış, bizi rahatlat' dedi. Ben de yüreğimi koydum ortaya" sözleriyle sahadaki rolünü anlattı.

