Mustafa Erhan Hekimoğlu: Herkes karakterini ortaya koydu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Mustafa Erhan Hekimoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

"HERKES KARAKTERİNİ ORTAYA KOYDU"

Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Hekimoğlu, alınan galibiyetin değerini vurgulayarak, "Bizim için zor bir maçtı. Zor derken mücadeleci bir maçtı. Herkes karakterini, yüreğini ortaya koydu. Öyle oynadık ve sonunda 3 puanı aldık. Çok mutluyuz" dedi.

"TEKNİK EKİP BİZE ÇOK GÜVENİYOR"

Teknik ekibe de ayrı bir parantez açan genç oyuncu, kendisine duyulan güvenin performansına yansıdığını belirtti: "Ekibimiz çok iyi, bize çok güveniyorlar ve çok iyi çalıştırıyorlar. Kendimi hazır hissediyordum. Sergen Hoca da bana şans verdi. İyi mücadele ettik, böyle olunca takım 3 puanı alıyor" ifadelerini kullandı.