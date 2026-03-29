        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milliler'in aday kadrosundan çıkarıldı

        Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milliler'in aday kadrosundan çıkarıldı

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemerindeki Hırvatistan maçı kadrosundan çıkarıldı.

        Giriş: 29.03.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Ümit Milliler'in aday kadrosunda değişiklik!

        2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemerinde Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan kötü haber geldi.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması üzerinde duruldu.

        Ardından duran top çalışması yapan ay-yıldızlılar, idmanın son bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi.

        Milliler, mücadelenin son hazırlığını yarın karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da yapacak.

        Bugün akşam saatlerinde havayolu ile Zagreb'e gidecek milli takım, daha sonra karayolu ile maçın oynanacağı Osijek şehrine geçecek.

        MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

        Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle Hırvatistan maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

        TFF'nin yaptığı açıklamaya göre millilerin, Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Kaleciler: Jankat Yılmaz (Eyüpspor), Deniz Ertaş (Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Sarıyer)

        Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

        Orta saha: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino FC), Baran Ali Gezek (Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Pendikspor)

        Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio)

