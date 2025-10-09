Mustafa Gültepe: "Yapay zeka stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi"

TİM tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Mustafa Gültepe, Gazze'de Türkiye'nin de katkısıyla imzalanan ateşkesin hayırlı olmasını diledi.

Ateşkesin, İsrail'in iki yıldır uyguladığı soykırımı unutturmadığını vurgulayan Gültepe, "Ben İsrail'i bir kez daha şiddetle kınıyor, iki yılda yaşamını yitiren 67 bini aşkın Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gültepe, bugün 150 bini aşkın ihracatçının ortak sesi, ülkenin üretim ve ihracattaki kararlılığının gücüyle, Türkiye'nin yenilikçi vizyonunu dünyaya ilan etmek için bir arada olduklarını belirtti.

Özgün fikirleri yeşerten, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekosistemin oluştuğu İnovasyon Haftası'nın 12'ncisini gerçekleştirdiklerini kaydeden Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu yılki temamız 'Tomorrow: Now' yani, 'Gelecek: Şimdi'. Gelecek artık takvim yapraklarında değil, yapay zekada ve kodlarda hayat buluyor. Bu nedenle İnovasyon Haftası'nı yapay zeka ekseninde yeniden kurguladık. Artık yapay zeka, teknolojinin ötesine geçerek toplumun tüm alanlarını etkileyen stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu dönüşüm, üretimden ihracata kadar her alanda yeni fırsatlar doğuruyor. Bugün artık, sadece sıradan bir ürünü değil, bilgiyi, tasarımı ve teknolojiyi de ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. AR-GE'ye, girişimciliğe, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla küresel rekabette gücümüzü artırıyoruz." "İNOVASYONUN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ DERİNLEMESİNE KEŞFETME İMKANI BULACAĞIZ" TİM Başkanı Gültepe, üniversitelerden teknoparklara, girişim evlerinden sanayi kuruluşlarına uzanan geniş ekosistemin ortak bir vizyon etrafında buluştuğunu dile getirdi. Bu yıl, İnovasyon Haftası kapsamında yenilikçi panellerde 120'den fazla konuşmacıyı buluşturacakları bir program hazırladıkları bilgisini veren Gültepe, "Zenginleştirici masterclass'lar, çalıştaylar ve çözüm odaklı grup çalışmalarıyla katılımcılarımıza, inovasyonun dönüştürücü gücünü derinlemesine keşfetme imkanı bulacağız. Genç girişimcileri desteklediğimiz Next Generation Zone'da, üniversitelerle endüstri arasında köprüler kurarak sektörler arası işbirliğini artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gültepe, İnovaLİG yarışmasına 2 bin 400'den fazla firmanın başvurduğunu söyledi. İnovaTİM ailesinin bugün 3 bini aşkın gençle büyüdüğünü belirten Gültepe, yenilikçi projelere, güçlü işbirliklerine ve geleceği şekillendiren her adıma destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. INNO 7 YIL SONRA SAHNEYE ÇIKTI Etkinliğin açılışında Türkiye Innovation Week'in dijital karakteri Inno, 7 yıl sonra yeniden sahneye çıkarak, sohbet etti. Bu arada Türkiye Innovation Week'te 120'den fazla konuşmacı sahne alacak. Etkinlikte, yapay zekanın küresel rekabet üzerindeki etkisi, devlet vizyonları ve başarı modelleri, Türkiye'nin yapay zeka atılımı, yaratıcı endüstrilerde tasarımın dönüşümü, iş ve kariyer modellerinin evrimi gibi başlıklar öne çıkacak. Efsanevi hakem Pierluigi Collina, ana sahnede hızlı ve adil karar alma, baskı altında soğukkanlı kalma ve oyuna yeniden dönme kabiliyetini, liderlik dünyasına adapte ederek ziyaretçilerle paylaşacak. Cambridge Üniversitesi'nin yeni stratejik girişimi olan ve derin teknolojiye dayalı şirketlerin büyümesini hedefleyen Kurucular Programı'nın yönetici direktörü Gerard Grech, unicorn stratejileri üzerine deneyimlerini aktaracak. Siber güvenlik uzmanı Ken Munro, sahnede gerçekleştireceği canlı "hacking" performansıyla riskleri "anlatmak" yerine uygulamalı olarak gösterecek.

Girişimciliği merkezine alan InnovaZone'da TİM-TEB Girişim Evlerinin deneyimiyle girişimciler, yatırımcılar ve kurumsal paydaşlar aynı zeminde buluşacak. Geleceğin dilini bugünden konuşmak için üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, mükemmeliyet merkezleri, teknokent ve teknoparklar Next Generation Zone'de bir araya gelecek. Eco Innovation Zone'de atığı değere dönüştüren çözümlerden karbon ayak izini azaltan uygulamalara, çevre dostu malzemelerden tarım ve doğal arıcılıkta verimliliği artıran teknolojilere uzanan bir ekosistem kurulacak. İnovaLİG ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK Türkiye'nin ilk kurumsal inovasyon geliştirme faaliyeti olan İnovaLİG, üniversite-sanayi işbirliği temelli mentorluk programı olan İnoSuit, TÜBİTAK tarafından yürütülen ve Dünya Bankasınca desteklenen Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı da etkinlikte yer alacak. Kültür sanat alanında fiziksel ve dijital deneyimi birbirine bağlayan "fijital" tasarımlar, interaktif uygulamalar, ileri dönüştürülmüş eserler ve yeni medya üretimleri multidisipliner bir seçki sunacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan İnovaLİG yarışmasının ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılması bekleniyor.