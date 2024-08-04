Mustafa Hekimoğlu: Nice gollere inşallah

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu, bundan sonra siyah-beyazlı formayı en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Derbiyi kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Mustafa Hekimoğlu, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu. Golüm, Brezilyalı Ronaldo'nun golüne benzetildi. Maçtan önce arkadaşlarım bana yazmıştı. 'Gol atacaksın' demişlerdi. Golüm onlara armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Immobile ile çalışmanın kendisi için çok iyi olacağını belirten Mustafa, "Ben ve Semih abi için Immobile ile çalışmak çok büyük bir tecrübe. Ondan ne kapabilirsek bizim için kardır." diye konuştu.

Bu sezonki ilk resmi maçta gol atmasıyla ilgili konuşan Mustafa, "Nice gollere inşallah. Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.