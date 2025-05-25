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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Mustafa Keçeli: Beklemediğimiz bir skor - Rams Başakşehir Haberleri

        Mustafa Keçeli: Beklemediğimiz bir skor

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, beklemedikleri bir yenilgi yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:05 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:05
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        "Beklemediğimiz bir skor"
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        RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, Adana Demirspor'a 3-2 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Keçeli, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SKOR"

        Maça iyi başladıklarını belirten Mustafa Keçeli, "Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontra ataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor. Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Sezonu 5. sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız." diye görüş belirtti.

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