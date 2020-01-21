Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden merhum iş adamı Mustafa Koç, ölümünün 4. yılında kabri başında dualarla anıldı.
Zincirlikuyu aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine Koç ailesi üyelerinin yanı sıra Hüsnü Özyeğin, Ümit-Cem Boyner, Cem Hakko, Fikret Öztürk gibi isimler katıldı. Anma töreni sonrası Mustafa Koç için mevlit okutuldu.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kabristanlık çıkışı bir taraftarın hediye ettiği sarı-lacivert tesbihle görüntülendi.
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