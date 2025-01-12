Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup krizi atlattı
Evliliklerinde karabulutların dolaştığı ve ayrılacağı iddia edilen Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, krizi atlattı
Giriş: 12.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:53
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2022'de İtalya'da nikâh masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un ayrıldığı ileri sürülmüştü.
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Melis Sütşurup'un, Mustafa Sandal ile fotoğraflarını sosyal medyada kaldırması ve 'Sandal' soyadını da silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
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Ancak Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, evliliklerindeki krizi atlattı.