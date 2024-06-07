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        Haberler Müzik Mustafa Sandal ile Olga Napoli'den 'Sana İhtiyacım Var'

        Mustafa Sandal ile Olga Napoli'den 'Sana İhtiyacım Var'

        Mustafa Sandal otuz yıl önce çıkan 'Suç Bende' adlı albümünde yer alan 'Sana İhtiyacım Var' adlı şarkısının yeni versiyonunda Olga Napoli ile düet yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:12
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        Mustafa Sandal, 11 Temmuz 1994'te müzikseverlerin beğenisine sunduğu 'Suç Bende' adlı albümde yer alan 'Sana İhtiyacım Var' şarkısını Belarus'lu şarkıcı Olga Napoli ile düet yaptı.

        Şarkısının Olga Napoli ile daha enerjik hale geldiğini söyleyen Mustafa Sandal, "Hep bir Balkan veya Rus sanatçı ile enerjisi yüksek bir çalışma yapmak istedim. Olga Napoli ile bunu gerçekleştirdik" dedi.

        'Sana İhtiyacım Var' için klip çekimleri için Ayazağa'da kamera karşısına geçen Mustafa Sandal ile Olga Napoli'nin şarkısı bayramdan sonra müzikseverlerle buluşacak.

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        Düet olarak seslendirilen ve iki versiyon halinde çekilen klipte ikili şarkıyı önce birlikte Türkçe sözlerle seslendirdiler. Diğer versiyonda ise Mustafa Sandal şarkıyı Türkçe söylerken Olga Napoli ise Rusça olarak söylüyor.

        "YÜKSEK BİR ÇALIŞMA YAPMAK İSTEDİK"

        Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini yaptığı klip çekimlerinde ikiliye, altı kişilik özel bir dans grubu da eşlik etti. Mustafa Sandal klip çekiminde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken "Bu şarkının doğasında enerji var. Daha da enerjik bir hale getirdik. Olga Napoli ile ilgili bilgiler bana gelince 'Tamam, işte aradığım kişi' dedim. Çünkü hep bir Balkan veya Rus sanatçı ile enerjisi yüksek bir çalışma yapmak istedim. Olga ile bunu gerçekleştirdik" dedi.

        "ŞARKININ YENİ HALİNİ HERKES ÇOK SEVECEK"

        Polonya asıllı olan ve 2020'de Eurovision'da doğduğu ülkesi Belarus'u temsil eden Olga Napoli şarkıdan büyük keyif aldığını belirterek "Evet enerjisi yüksek bir şarkı oldu. Klipte de bu enerjiyi göstermek istedik. Şarkının bu yeni halini herkes çok sevecek" dedi.

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        #mustafa sandal
        #Sana İhtiyacım Var
        #Olga Napoli
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