Emina Jahovic, Saadettin Saran sorularını yanıtsız bıraktı

2008 yılında evlendiği Mustafa Sandal’dan üç ay önce boşanan Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Jahovic, gazetecilerin son dönemde adının iş insanı Sadettin Saran'la anılmasıyla ilgili sorularını, "Beni rahat bırakın" diyerek yanıtsız bıraktı