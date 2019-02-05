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Mustafa Sandal, "Muhteşem sürpriz oldu bana. Nasıl bu takımda olacağız derken en sonunda hayır diyemedim. Bu bayrağı taşıyor olmak çok güzel. Benim çocukluğum dahi kayakla geçti. Ben şimdi kendi çocuklarıma da kayağı aşılıyorum. Ay-yıldızı üstüne giyince hiç hissetmediğin kadar sorumluluk duygusu hissediyorsunuz" dedi.