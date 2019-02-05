Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde tam 17 yıl sonra oluşturulan ve tüm Türkiye’nin dikkatini çeken Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019’da Amerika ASPEN’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlanmaya başladı.
Milli Takım içerisinde Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Üstün Özbey, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani gibi önemli kayakçıların bulunması büyük ilgi yarattı. Milli takım basın toplantısında objektiflere poz verdi.
Mustafa Sandal, "Muhteşem sürpriz oldu bana. Nasıl bu takımda olacağız derken en sonunda hayır diyemedim. Bu bayrağı taşıyor olmak çok güzel. Benim çocukluğum dahi kayakla geçti. Ben şimdi kendi çocuklarıma da kayağı aşılıyorum. Ay-yıldızı üstüne giyince hiç hissetmediğin kadar sorumluluk duygusu hissediyorsunuz" dedi.
Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Hemen arkadaşlarımızla kollarımızı sıvadık. Milli takımımızı oluşturduk. Allah’a şükür organizasyonlarımızın tümünü yerine getirdik. Senkronize milli takımında bu görevi üstlenen tüm takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Milli takım Genel Direktörü Ender Alkoçlar ise, "Senkronize milli takımı 17 sene sonra tekrar oluşturuldu. Bu milli takımı oluştururken sadece performansa dayalı eski milli oyuncuların yansıra kaymayı çok iyi bilen sanatçı ve iş adamı arkadaşlardan da oluşturduk. Çünkü senkronize kayak tamamen performansa dayalı bir kayak sporu değil, estetiğe, iyi kayabilmeye dayalı bir branş" şeklinde konuştu.
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