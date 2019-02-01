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KEYİFLİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Mekanda bir hanımefendinin eşlik ettiği ikili, çıkışta gazetecilerin olduğunu öğrenince ilk olarak panik yaptı. Bir süre çıkış yapmayan çift, daha sonra çaresiz kalarak soluğu mekanın kapısında aldı. Flaşların patlaması ile gülümseyen Sandal'ın, bir hayli keyifli olduğu dikkat çekti.