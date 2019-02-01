Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ile ilk kez görüntülendi

Giriş: 01.02.2019 - 08:28 | Güncelleme:  

2018'in Haziran ayında 11 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ile ilk kez görüntülendi. Sosyal medya hesaplarından bir video ile aşk yaşadıklarını duyuran ikili, önceki akşam Ulus'taki bir mekanda yemek yedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Mustafa Sandal yeni aşkı Melisa Sütşurup ile Ulus'taki bir mekanda yemek yedi. 

  • 2Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    KEYİFLİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

    Mekanda bir hanımefendinin eşlik ettiği ikili, çıkışta gazetecilerin olduğunu öğrenince ilk olarak panik yaptı. Bir süre çıkış yapmayan çift, daha sonra çaresiz kalarak soluğu mekanın kapısında aldı. Flaşların patlaması ile gülümseyen Sandal'ın, bir hayli keyifli olduğu dikkat çekti. 

  • 3Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Melis Sütşurup ise Sandal'ın koruması ile arkadan yürüdü. 

  • 4Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    "BİZ GAYET İYİYİZ"

    Muhabirlerin aşk sorularına gülümseyen Sandal, "Arkadaşlar bunlar ayaküstü konuşulacak konular değil, daha sonra uzun uzun konuşuruz. Biz gayet iyiyiz, teşekkür ederiz" dedi. 

  • 5Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Yanındaki hanımefendiyi aracına bindiren Mustafa Sandal, sonrasında sevgilisi ile vedalaştı. Birbiri ile öpüşen çiftin, bir hayli keyifli ve mutlu olduğu dikkat çekti. 

  • 6Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Bir butik sahibi olan Sütşurup, lüks aracına binerek oradan ayrıldı. Mustafa Sandal ise bir erkek arkadaşının aracına binerek oradan ayrıldı. 

  • 7Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Boşanma sonrası adı birçok kişi ile anılan Sandal, ilk kez sevgilisi ile gazetecilere yakalanmış oldu. 

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