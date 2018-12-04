Mustafa Sandal ve Emina Jahovic aylar sonra bir arada!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, dün akşam bir ödül törenine katıldı. İkili, boşandıktan sonra ilk kez objektiflere beraber yansıdı. Çift, önceki akşam katıldıkları ödül töreninde birlikte fotoğraf verdi. İkili, bir süre daha gazetecilere poz verdikten sonra ayrı yerlere doğru ilerledi