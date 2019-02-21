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Mustafa Şentop, AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı olacağı güçlü bir kulis bilgisi olarak konuşuluyor. Mustafa Şentop, AK Parti hükümetinde milletvekili ve genel başkan yardımcılığı gibi önemli kademelerde görev almıştır. İşte, Hayati Yazıcı'nın hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...
MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?
Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 Tekirdağ doğumlu Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul milletvekilidir. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giren Şentop, 2012 ve 2015 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.
Erken Yaşamı ve Kariyeri
Mustafa Şentop 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da Ahmet ve Nazire Şentop çiftinin çocuğu olarak doğdu. 1986 yılında Tekirdağ İmam hatip lisesi'ni bitirmesinin ardından 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık yapan Şentop, Teklif Aylık Hukuk Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 1988–1991 yılları arasında Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttü. Yüksek Lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı.
1992 yılında avukatlı stajını tamamlayıp 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Doktor, 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında Fatih, Maltepe, Işık, Doğuş ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü.
Siyasi Kariyeri
Şentop, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partisini temsilen görev yaptı. 30 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) üyesi seçildi ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. Genel Başkan Yardımcılığı görevi 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen 5. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi sonrası bitti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi.[3][4]
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Tekirdağ milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi.
İyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
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