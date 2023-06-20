Acı haberi ise Sibel Can, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyurdu. Ünlü şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü, "Türkiye'nin değerli keman virtüözü TRT İzmir Radyosu'nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.