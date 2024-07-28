"AZER BÜLBÜL ELİMDEN TUTTU"

Azer Bülbül ile karşılaşmasının hayatını değiştirdiğini sözlerine ekleyen Mustafa Uğur; "Param bitmişti. Yaklaşık bir aydır yapımcıların peşindeydim. Türkü barlarda sahne alıyordum pek para kazanamıyordum. Param olmadığı için de iki gün sonra da otelden ayrılmam gerekiyordu. Unkapanı'nda bir elimde tost, bir elimde bağlama düşünüyorum, 'ne yapacağım?' diye. Kahramanmaraşspor'dan tebligatlar yağmış bir yandan. 'Olmayacak galiba' derken, karşımdanki kapıdan Azer Bülbül girdi. Hemen yanına gittim, yardım istedim. Beni yönlendirdi. Celal Bağlan, Hasan Çelik ve Yusuf Akpınar üçlüsüyle tanıştım. Klip Müzik isimli firmadan 'Ölmem mi' albümün çıktı" ifadelerini kullandı.