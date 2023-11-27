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        Haberler Gündem Müşteki nedir, ne anlama geliyor? Müşteki ne demek ve Müşteki TDK anlamı ne?

        Müşteki nedir, ne anlama geliyor? Müşteki TDK anlamı...

        Müşteki kelimesi günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Özellikle dava dosyalarında sıkça rastlanan ve müşteki sanık ile müşteki şüpheli olarak da geçen müşteki kelimesine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:23
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        Müşteki nedir, ne anlama geliyor?
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        Gerek Türk Dil Kurumu (TDK)'daki anlamı gerekse davalardaki kullanım şekliyle oldukça merak edilen müşteki kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Söz konusu kelimeyi tüm anlamlarıyla birlikte bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Müşteki Ne Demek?

        Müşteki kelimesi dilimizde sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden birisidir. Dilimize Arapçadan girmiş olan müşteki kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Müşteki kelimesinin anlamını merak edenler pek çok kaynaktan araştırma yapmaktadır. Bu kelime genellikle şikayet anlamında kullanılmaktadır.

        TDK Sözlük Anlamı Nedir?

        Müşteki kelimesinin anlamını merak eden kişiler gerek sosyal medyadan gerekse TDK sözlüklerinden araştırma yapmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre müşteki kelimesinin anlamı şu şekildedir:

        - Yakınan, sızlanan, şikayetçi

        Hukukta Müşteki Şüpheli Kime Denir?

        Müşteki şüpheli savcılık tarafından yürütülen soruşturma esnasında her suçtan zarar gören ve mağdur olduktan sonra şikayet hakkını kullanan aynı zamanda suç isnadı bulunan kişilerdir.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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