Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.098,50 %0,74
        DOLAR 33,5886 %0,22
        EURO 36,7080 %0,22
        GRAM ALTIN 2.610,44 %-0,03
        FAİZ 42,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,66 %0,01
        BITCOIN 60.980,00 %2,42
        GBP/TRY 42,8699 %0,17
        EUR/USD 1,0920 %0,01
        BRENT 79,09 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 4.268,06 %-0,03
        Haberler Ekonomi Kripto Para Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek - Kripto Para Haberleri

        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek

        ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), mahkemenin iflas eden kripto para borsası FTX'in, müşterilerine 12.7 milyar dolar ödemesine karar verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 08:06 Güncelleme: 09.08.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        CFTC'den yapılan açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesinin FTX'in müşterilerine ve dolandırıcılık mağdurlarına 12.7 milyar dolar parasal yardım ödemesine hükmettiği belirtildi.

        FTX'in Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, FTX ve Alameda Research'ün müşterilerine önemli yanlış beyanlarda bulunduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

        KASIM 2022'DE İFLAS ETTİ

        Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar

        Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

        Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü. Bankman-Fried'ın kefaleti, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve eski CEO Brooklyn'deki cezaevine gönderilmişti.

        Bankman-Fried'ın martta dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
        Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox