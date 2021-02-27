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O kentte 2 kişide daha mutant virüs!

Malatya'nın Darende Kaymakamlığı, ilçedeki iki kişide mutant virüsün tespit edildiğini, iki kişide ise mutasyonlu virüs şüphesinin bulunduğu açıkladı. Vakaların bulunduğu apartmana giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi

YAYILIYOR! Son dakika: Bir ilçede korona mutasyon alarmı
O kentte 2 kişide daha mutant virüs!
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DHA

Malataya'da, Darende Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede mutasyona uğramış virüs vakalarının görülmeye başlanıldığı, bugün yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiğini, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiğini duyurdu.

APARTMANA GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığı belirtildi.

"YAYILIM VE ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ DAHA FAZLA"

Aynı açıklamada, "Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor, çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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