        Haberler Gündem Güncel Müteahhidi bıçakladı, inşaatı yaktı! | Son dakika haberleri

        Müteahhidi bıçakladı, inşaatı yaktı!

        Samsun'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada müteahhidi kesici aletle yaralayan şüpheli, inşaatta da yangın çıkardı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:08 Güncelleme:
        İHA'nın haberine göre olay, İlkadım ilçesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit A.İ.A. (66) ile daha önce yanında çalışan inşaat işçisi O.G. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        İddiaya göre O.G., alacağı olduğunu öne sürerek A.İ.A.'yı kesici aletle kollarından yaraladı. Şüphelinin daha sonra müteahhidin çantasını yere döküp içerisindeki 12 bin lirayı aldığı öne sürüldü.

        Olayın ardından inşaatta yangın çıkaran O.G., kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, yaralı müteahhit A.İ.A., Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.İ.A., ifadesinde, O.G.'nin daha önce yanında 6 gün çalıştığını ve tüm ücretini ödediğini, buna rağmen uzun süredir kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

        Şüphelinin sürekli mesaj atarak hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirten A.İ.A., olay günü de inşaatın önüne gelen zanlının küfür ederek "Sana burayı yaptırmayacağım, inşaatı yakacağım" dediğini iddia etti. Gözaltına alınan O.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

