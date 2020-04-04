Mütedeyyin sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MÜTEDEYYİN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mütedeyyin şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mütediyyin, mutedeyyin" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'mütedeyyin'dir.

MÜTEDEYYİN SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'dindar' anlamlına gelen mütedeyyin, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.