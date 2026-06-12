Mutfak dolabındaki yağ tabakası meğer tek malzemeyle çıkıyormuş!

Kurban Bayramı'nın ardından mutfaklar epey yıprandı. Günlerce et kızartılan, kıyma kavrulan tezgahların hemen üstündeki dolap kapakları o ince yağ tabakasını ve lekeleri yeniden topladı. Parmağınızı sürdüğünüzde yapışan, bezle bir geçişte çıkmayan bir tabaka. İyi haber şu: pahalı bir ürün gerekmiyor. Çözümün büyük kısmı zaten lavabonun kenarında duruyor.

Önce şu tek malzemeyi deneyin

Çoğu dolap için gereken tek şey bulaşık deterjanı. Mutfaktaki günlük bu ince yağ tabakası deterjanın yağ çözücü gücüne fazla direnemez.

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Bir kâseye ılık su koyup birkaç damla deterjan ekleyin. Bezi ıslatın, sıkın, kapakları dairesel hareketlerle silin. Yağ ağırsa o noktayı 30 saniye kadar bekletin; deterjan tabakayı yumuşatsın sonra tekrar geçin. Çok köpük bırakmayın, durulanmayan yerde ince bir film kalır ve toz oraya daha çabuk yapışır. Sonunda temiz nemli bezle bir kez daha silin, o kadar.

Bir mutfak sitesi vaktiyle birkaç yöntemi yan yana denemiş; en hızlı ve en az uğraştıran çıkan da işte bu basit ikili olmuş. Günlük mutfak yağı için daha karmaşık bir şeye gerek yok.

İş yıllanmış yağa gelince deterjan yetmez ve devreye karbonat girer

Asıl mesele eski dolaplarda başlıyor. Üstüne yıllarca toz oturmuş, dokununca hâlâ elinize yapışan o koyu tabaka deterjana çoğu zaman boyun eğmez. "En kolay yol" diyen tarifler tam burada susar, oysa çoğu kişinin gerçekten takıldığı yer bu inatçı yağ.

Burada karbonat macunu işe yarıyor. Karbonatı eşit miktarda suyla karıştırın; diş macunu kıvamında bir bulamaç olsun. Yarım bardak karbonata yarım bardak su iyi bir orandır. Macunu doğrudan lekenin üstüne sürün ve birkaç dakika bekletin. Karbonat o sürede yağı gevşetir, ardından kazımaya gerek kalmadan kalkar.

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Sonra nemli bezle, yine dairesel hareketlerle silin. Tabaka kalkmadıysa macunu tazeleyip bir tur daha tekrarlayın; çok eski yağlarda ikinci geçiş çoğu zaman işi bitirir. Durulamayı atlamayın, karbonat kuruyunca beyaz bir iz bırakır.

Karbonatın deterjandan farkı da burada ortaya çıkıyor. Deterjan yüzey gerilimini kırıp yağı sudan ayırır, bezle birlikte götürür. Karbonat ise hafif alkali olduğu için yağı çözmeye yatkındır, tanecikli yapısı da yüzeye yapışmış yağı ovarken söker. Deterjanın tek başına beceremediği yerde karbonat hem kimyasal hem fiziksel olarak bastırır, eski tabakanın inadı da çoğu zaman bu yüzden kırılıyor.

Doğal bir alternatif arayanlar narenciye ya da sitrik asit bazlı çok amaçlı temizleyiciye de bakabilir. Orta sertlikteki yağı keser, kokusu hoştur, eli yormaz. Karbonat kadar derine inmez ama günlük temizlikte fazlasıyla iş görür.

Parlak kapaklarda küçük bir not

Karbonatın o sökücü etkisi her zaman dost değil. Lake ya da yüksek parlak yüzeyli dolaplarda aynı tanecik, zamanla yüzeyi çizebilir, parlaklığı matlaştırabilir. Bu tür kapaklarda macunu doğrudan göz önündeki bir yere sürmeyin. Önce kapağın iç kenarı gibi görünmeyen bir köşede deneyin, iz bırakmadığını gördükten sonra geniş yüzeye geçin. Ahşap ve düz boyalı dolaplarda böyle bir risk neredeyse yok. Yüksek parlak yüzeylerde ise bu küçük testi atlamayın.