Mutfak rutininizi yulaf ile değiştirin! Kahvaltıdan atıştırmalığa günün her saatinde tüketebileceğiniz yulaflı tarif önerileri!

ELMA VE TARÇININ BULUŞMA NOKTASI: ELMALI TARÇINLI YULAF EZMESİ

Elma ve tarçının ferahlatıcı uyumunu yulafla birleştirerek sabah kahvaltılarınıza hem tat hem de enerji katabilirsiniz. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkese hitap eden bu tarif, besleyici ve düşük kalorili bir seçenek sunar.

Yulaf ezmesini, badem sütüyle pişirerek başlıyoruz ve rendelenmiş elma ile tarçını ekleyerek hem lezzetini hem de besin değerini zenginleştiriyoruz. İsteğe bağlı olarak bir kaşık bal ekleyerek tatlı ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz.