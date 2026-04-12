Mutlu Aksu’dan solo sergi: 'Reality Show'

“Reality show” gerçek insanların gerçek hayatlarının kamera önünde sergilendiği bir format olarak tanımlanır. Peki, bir reality show izlediğimizde gerçekten hakikatin kendisini mi izleriz? Kameralar kurulduktan, ışıklar ayarlandıktan, kurgu masasından geçtikten sonra ekrana yansıyan sahne hala gerçek midir? Her sabah uyandığımızda telefona uzanan elimiz, görselleri paylaşmadan önce bir kez daha gözden geçirirken, çerçevelerken ve düzenlerken gördüğümüz imgelerin gerçekliğinden ne kadar bahsedebiliriz? Daha da önemlisi, gerçek hayat dediğimiz şey bir reality show’dan nasıl ayrılır?

Mutlu Aksu’nun 23 Mayıs'a kadar Galeri 77’de sanatseverlerle buluşacak olan Reality Show isimli sergisi tam da bu soruların içinden doğuyor. Sanatçı, gündelik hayatın sıradan anlarına, tanıdık nesnelere, bildik mekânlara ve toplumsal yapının bireylere biçtiği rollere bakıyor. Bu yüzeyin altında işleyen iktidar ilişkilerini ve güç sembollerini görünür kılarken, bireyin bunları nasıl deneyimlediğini ve çoğu zaman farkında olmadan nasıl içselleştirdiğini odağına alıyor. Bunu yaparken belgeselci bir temsil kurma iddiasından uzak duran ustaca kurgulanmış bir görsel anlatı düzeni oluşturuyor.

Aksu’nun üretiminde çıkış noktası çoğu zaman kişisel bir gözlem, sosyal medyada karşılaşılan bir görüntü ya da gündelik yaşamda hissedilen bir gerilim... Bu başlangıç noktası, çalışmalarında toplumsal bir soruya dönüşüyor. Sanatçının temel meselesi, gerçeklik, temsil ve kimlik arasındaki ilişkinin günümüz görsel kültürü içinde nasıl işlendiği. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaştırdığı görsel normlar, neyin görünmeye değer, kabul edilebilir ya da arzu edilir olduğunu belirleyen örtük bir düzen üretiyor. Aksu, bu düzenin hem estetik dilini hem de ideolojik yapısını sanatsal üretiminde yeniden kuruyor.

Aksu’nun bu görsel düzeni kurarken başvurduğu temel stratejilerden biri, kitsch estetiğini bilinçli biçimde kullanması. Parlak yüzeyler, dekoratif ayrıntılar, duygusal çağrışımı güçlü nesneler ve ilk bakışta kolayca okunabilen sahneler, izleyicide tanıdıklık duygusu üretirken; yinelenen figürler, desenler ve biçimler bu tanıdıklığı gündelik yaşamın tekrar eden davranış kalıpları, toplumsal rolleri ve görünmez baskı mekanizmalarıyla ilişkilendiriyor. Ancak sanatçı bu düzeni olduğu gibi onaylamıyor; figürlerin absürt konumlanışları, sahnelerin yapay gerilimi ve tekrarlar içindeki küçük sapmalar, görüntünün doğal ve istikrarlı bir gerçeklik sunmadığını açığa çıkarıyor.

Pürüzsüz, kontrollü ve katmanlı yüzey anlayışı; düz renk alanları, keskin karşılaşmalar ve baskıcı fonlarla birleşerek bu yapaylığı daha da yoğunlaştırıyor. Böylece, izleyiciyi yalnızca tanıdık bir görsel dünya içine çekmekle kalmıyor, aynı zamanda bu dünyanın nasıl kurulduğunu ve hangi estetik araçlarla meşrulaştırıldığını sorgulamaya yöneltiliyor. Reality Show, izleyiciyi gerçek ile kurgu arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği çağdaş görsel kültür üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor