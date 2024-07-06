Mutlu âşıklar, mutlu anneler

Oyuncu Robert Pattinson ile mutlu bir birliktelik yaşayan Suki Waterhouse, 3 ay önce dünyaya gelen kızıyla Vogue dergisine kapak pozu verdi. Dergiye verdiği röportajda doğum anını anlatan ünlü oyuncu, "Robert yanımdaydı ve tüm babalar gibi o da gerçekten gergindi. Ama oldukça endişeli bir insan için çok sakindi. O, benim hayal ettiğim babaydı. Bir baba ve kızı olarak onlarınki gerçek bir aşk hikâyesi" dedi.

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