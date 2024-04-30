Mutluluk ve gülmek bu sergide: 'Present'

30 yılı aşkın süredir porselen ve stoneware malzemelerinden yarattığı eserleri ile dünyanın önde gelen prestijli sanat organizasyonlarında yer alan Tuba Önder Demircioğlu’nun, duygu ve düşüncelerin insan bedenindeki yansımalarından ilham aldığı yeni koleksiyonu “Present”, mutluluğu, gülmeyi, sevinmeyi ve anı keyifle yaşamayı sembolize eden yaklaşık 50 eserden oluşuyor.

Tuba Önder Demircioğlu’nun Ming porselen ve stoneware çamuru gibi malzemelerle yarattığı ve ağırlıklı olarak duvar heykellerinden oluşan eserlerin yer aldığı Present sergisinde sanatçı, artistik serbest teknik ile malzemenin olanaklarının sınırlarını zorlayarak büyük boyutlarda yeni konstrüksiyonlar oluşturdu.