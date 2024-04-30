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        Haberler Kültür-Sanat Heykel Mutluluk ve gülmek bu sergide: 'Present'

        Mutluluk ve gülmek bu sergide: 'Present'

        Seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu, 13. kişisel sergisi 'Present' ile 15 Mayıs'ta Gama Gallery ev sahipliğinde 42 Maslak'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 00:06 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:06
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        Mutluluk ve gülmek bu sergide: 'Present'
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        30 yılı aşkın süredir porselen ve stoneware malzemelerinden yarattığı eserleri ile dünyanın önde gelen prestijli sanat organizasyonlarında yer alan Tuba Önder Demircioğlu’nun, duygu ve düşüncelerin insan bedenindeki yansımalarından ilham aldığı yeni koleksiyonu “Present”, mutluluğu, gülmeyi, sevinmeyi ve anı keyifle yaşamayı sembolize eden yaklaşık 50 eserden oluşuyor.

        Tuba Önder Demircioğlu’nun Ming porselen ve stoneware çamuru gibi malzemelerle yarattığı ve ağırlıklı olarak duvar heykellerinden oluşan eserlerin yer aldığı Present sergisinde sanatçı, artistik serbest teknik ile malzemenin olanaklarının sınırlarını zorlayarak büyük boyutlarda yeni konstrüksiyonlar oluşturdu.

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        Demircioğlu’nun mentorluk yaptığı, seramik sanatına gönül vermiş ve seramikçi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen her yaş skalasından 25 öğrencinin seramik eserlerinin yer aldığı atölyenin üçüncü serisi olan ‘Black Sergisi’ de sanatseverlerle buluşacak.

        Tuba Önder Demircioğlu
        Tuba Önder Demircioğlu

        İki sergi, eş zamanlı olarak hayat bulurken bu sanat dalına ilgisi olanlar için sergi boyunca söyleşi ve seminerler de düzenlenecek.

        Tuba Önder Demircioğlu’nun 15 Mayıs itibarıyla 42 Maslak’ta sanat tutkunlarıyla buluşacak “Present” sergisi, 14 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tuba Önder Demircioğlu
        #Present
        #sergi
        #42 Maslak
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