Mutluyuz filmi TV'de ilk kez! Mutluyuz filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Yönetmen ve senarist İbrahim Büyükak'ın imzasını taşıyan Mutluyuz filmi bu akşam ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı film, boşanma sürecinde olan Ferhat ve Aslı'nın terk edilme sonrasında yollarının kesişmesini konu alıyor. Peki, Mutluyuz filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Mutluyuz filmi kaç yılında çekildi? İşte Mutluyuz filmi hakkında merak edilenler...
İbrahim Büyükak'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği Mutluyuz filmi bu akşam televizyonda ilk kez ekranlara geliyor. Filmde, boşanma aşamasındaki Ferhat ve Aslı'nın yaşadıkları ayrılıkların ardından birlikte olma kararı almaları anlatılıyor. Başrollerde İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu yer alıyor. İşte ayrıntılar...
MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU NE?
Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.
MUTLUYUZ FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLER
İbrahim Büyükak - Ferhat
Yasemin Sakallıoğlu - Asli
Başak Parlak
Anıl İlter
Tolga Evren
Rahmi Dilligil
Efe Deprem
Banu Fotocan
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13.30 En Hamarat Benim/Yeni Bölüm
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Mutluyuz/TV'de İlk
22.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
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